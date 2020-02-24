特斯拉無敵手 穩坐龍頭寶座

隨著電動車風潮崛起，傳統車廠近來加速推出相關車款，試圖挑戰特斯拉（Tesla）市場龍頭地位。但從美國去年銷量來看，這些車廠或許還得再加把勁。

汽車研究機構Cox Automotive最新數據顯示，美國2019年共賣出246,115輛電動車，其中特斯拉佔了193,850輛，足足是其他車廠電動車銷量加總的三倍以上。

數據顯示，特斯特平民車款Model 3去年銷量高達159,825輛，一躍成為全美最暢銷電動車款，而Model S與Model X銷量分別達到14,425輛與19,600輛。

特斯拉表現突出，遠遠將同業耍在後頭。通用汽車旗下雪佛蘭（Chevrolet）Bolt去年銷量僅16,418輛，雖與Model 3有不小差距，也不如Model X銷量，但這已是傳統車廠裡（排除特斯拉品牌）最佳成績。

至於其他車廠表現更加黯淡，依序是：日產Leaf約12,365輛、奧迪e-tron5,349輛、 福斯e-Golf4,863輛、BMW i3約4,854輛，以及捷豹I-PACE2,561輛。

傳統車廠看好電動車發展紛紛砸錢投資，部分企業直接鎖定特斯拉推出相似規格的對應車款，誓言成為「特斯拉最大剋星」。舉例來說，福特今年稍後上市的Mustang Mach-E電動休旅車單次充電最多行駛300英里，與Model 3的322英里較量意味濃厚。

事實上，特斯拉電動車款熱賣、股價迭創新高，令不少業界人士十分困惑，原因在於該公司規模相對不大、燒錢速度驚人、多次遭遇生產瓶頸，加上消費者經常抱怨訂單等待過久、難以取得零件服務等。

部分分析師指出，美國許多早期買家入手特斯拉汽車，並非受到該公司品牌魅力或新穎技術感召，而是純粹想擁有一台電動車罷了。