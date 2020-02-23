找不到感染源！義大利10座城鎮實施封鎖

新冠肺炎來勢洶洶！首先在亞洲造成極大威脅！目前病毒也入侵歐洲，義大利在台灣時間22日出現第二起新冠肺炎死亡案例後，隨後確診病例又暴增，從29例增加到79例，義大利政府也將針對10座城鎮進行封鎖。

義大利新冠肺炎確診病例數上升至79例，目前已有2人不治身亡。

義大利新冠肺炎疫情急速升溫，當局先前指確診人數上升至51人，不過昨（22）又更新數據，目前義大利已有79人感染新冠肺炎病毒。

俄羅斯衛星通訊社報導，義大利民防官員波瑞利（Angelo Borrelli）周六表示，目前義大利的新冠肺炎確診病例數已上升至79例，並且分布在全國5個區域，分別是倫巴底大區（Lombardy）54例、威尼托大區（Veneto）17例、艾米利羅馬那區（Emilia-Romagna）2例、拉西奧（Lazio）2例以及比第蒙（Piedmont）地區1例。

波瑞利說，目前確診病患中共有33 人出現症狀，並且在醫院接受治療。

外媒報導，由於確診病例數急增，義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）在召集衛生官員舉行緊急會議後，宣布將對受疫情影響最嚴重的區域實施人員行動限制，以防止疫情擴散。10個義大利城鎮將實施封鎖，分別為卡薩爾普斯特倫戈（Casalpusterlengo），科多諾（Codogno），卡斯蒂廖內•達達（Castiglione d’Adda），豐比奧（Fombio），馬洛（Maleo），索馬格利亞（Somaglia），貝爾托尼科（Bertonico），特拉諾瓦•德•帕塞里尼（Terranova dei Passerini），卡斯特爾杰朗多（Castelgerundo）和聖菲奧拉諾（San Fiorano）。

倫巴底衛生首長蓋列拉（Giulio Gallera）更在記者會上表示：「這是相當惡毒的病毒，傳染力非常強大。」但他也提醒，「今日還不是大流行」。

世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病），目前新冠肺炎幾乎蔓延全球，台灣也出現多個確診病例，疾管署呼籲民眾勿恐慌，勤洗手、有上呼吸道感染時戴口罩、做好自主健康管理。

(中時電子報 林宜靜 、 吳映璠)

日韓疫情燒 我不排除邊境管制

義大利疫情歐洲最嚴重 激增至79例找不到感染源

義大利武漢肺炎確診病例截至22日深夜案例已激增至79例（含境外移入3例），義大利衛生當局非常憂心，原本認定的「零號病人」已被排除，目前仍找不出感染源。

義大利政府22日晚間召開緊急因應會議，總理孔蒂（Giuseppe Conte）表示，義大利政府通過緊急命令，在2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發地區，除非有特殊被核准的狀況，現階段不允許進入或離開，當地的工作和群眾活動也必須暫時取消。

義大利政府並宣布，義大利學校將暫時取消所有國內或國外的校外教學行程。孔蒂表示，現階段還未考慮暫停申根簽證。

義大利首位境內感染的38歲義籍男子，曾接觸一位1月21日從中國返國的義籍商務人士，這名商務人士先前被認為是散播病毒的「零號病人」。不過義大利衛生部22日晚間在記者會指出，這名義籍商務人士的血液沒有病毒抗體，顯示從未罹患武漢肺炎，恐怕要追尋其他感染源。

義大利境內感染案例目前集中在北義，以米蘭為首府的倫巴底（Lombardia）大區最多，有54個案例，以威尼斯為首府的威尼托（Veneto）大區有17個案例，以杜林為首府的皮埃蒙特（Piemonte）大區有1個案例。

為避免疫情進一步擴散，北義倫巴底大區已宣佈所有大學停課到3月2日，疫區近日的足球賽也都延期。米蘭出現兩例確診案例，米蘭市長沙拉（Giuseppe Sala）呼籲民眾盡量減少不必要的社交活動。

世界衛生組織22日對義大利疫情表達憂慮，義大利是目前歐洲武漢肺炎確診人數最多的國家，且因尚未掌握感染源頭，讓疫情追蹤管控更加困難。