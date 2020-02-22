北海道新增8例確診 住地分散全無旅遊史

日本北海道政府今天宣布，境內新增8例新冠肺炎確診病例，分別是男性3人及女性5人。依公布資料來看居住地分散，道南、道央、道東都有，且近期都沒有旅遊史。

日本北海道新聞報導，北海道政府今天宣布新增8例新冠肺炎確診病例，道內總計到目前為止已有16例。

北海道政府表示，這8例分別是1名80多歲男性、70多歲男性女性各一人、1名60多歲男性、3名50多歲女性及1名10多歲女童。居住地有膽振管轄地區（約札幌市西南方）、渡島管轄地區（北海道南端）、上川管轄地區（約札幌市東北方）、根室管轄地區（北海道東端）及石狩管轄地區（札幌市一帶）。

日本北海道文化放送報導，這8例病例近期都沒有海外旅遊史。

日本函館新聞報導，渡島管轄地區內的3例病例中，有2人住在函館市，其中一人是50多歲女護理師，另一人為60多歲無業男性。

50多歲的女護理師是17日發病，今天確診，曾跟之前確診的七飯町議員接觸過，疑似在看診時有密切接觸；60多歲男性則是10日發燒前往醫院看診，19日住進另一間醫療機構。

日本朝日新聞報導，這8人都是日本籍，男性3人、女性5人，北海道政府正在調查傳染途徑。

北海道21日出現小學生兄弟及在新千歲機場工作的40多歲女性檢疫官，確診新冠肺炎。

（中央社）

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