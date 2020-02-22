韓國行政區全數淪陷 再增87例確診達443人

根據韓國疾病管理本部最新公布統計，截至22日下午4時，韓國武漢肺炎確診案例再增加87名，全國累計確診案例數已達433人；韓國全國17個行政區已全部出現確診病患。新增的87人中，與新天地教會有關者有62人、與慶北大南醫院有關者有3人。

韓國疾管本部公布累計至當地時間22日下午4時的最新確診個案數，新增的87人分別在大邱55人、慶北14人、江原道5人、京畿道4人、首爾3人、光州2人、大田1人、釜山1人、蔚山1人以及全南1人。其中有62人與新天地教會有關、3人與清道郡大南醫院有關。

根據韓國媒體KBS整理的圖表，可以明顯看出確診案例數在近日暴增。

目前全球武漢肺炎疫情以中國確診7萬6288例為最高，其次是鑽石公主號郵輪634例；韓國433例是僅次於前兩者的最高單一國家；日本不含鑽石公主郵輪的確診案例則是122例。

韓聯社報導，南韓再新增87起武漢肺炎確診病例，目前為止全國累計達到433例。

俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）出現一個多月來，一直是「清淨區域」的韓國蔚山地區今天稍早證實有確診患者，使得南韓這處清淨堡壘最後也被疫情攻陷。

（中央社）

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