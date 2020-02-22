韓國確診暴增142例 92人與大南醫院有關

韓國疾病管理本部今天表示，新型冠狀病毒新增確診病例142例，當中92例和慶尚北道南部清道郡的大南醫院有關，南韓累計確診病例增至346例。

法新社報導，南韓目前確診病例中已有超過150起和新天地耶穌教會（Shincheonji Church of Jesus）大邱教會有關，源頭為教會中一名61歲婦人，她是在2月10日出現發燒症狀，但在確診感染新型冠狀病毒前，至少參加4場教會禮拜。

清道郡（Cheongdo）位於大邱市以南27公里附近，是新天地耶穌教會創辦人李萬熙的出生地。

當地官員昨天表示，3週前，李萬熙胞兄弟的葬禮在大南醫院旗下的會堂舉行3天。（譯者：劉淑琴/核稿：張曉雯）1090222

根據韓國媒體韓聯社，韓國境內武漢肺炎確診人數增加142名，全國確診人數共計346名。增加的142名確診患者中有131名來自大邱（28名）和慶北地區（103名），與新天地教會有關者共38名，與大南醫院有關者合計92名。

武漢肺炎韓國確診增至346例 全國淪為疫區

韓國中央防疫對策本部今天通報，截至上午9時，較21日下午4時新增142起武漢肺炎確診病例，累計確診346例，其中2例死亡。因江原道也淪陷，呈現全國淪陷為疫區的局面。

南韓聯合新聞通訊社指出，新增的142例病例中，131例發生在大邱和慶尚北道地區，其中38例與新天地大邱教會有關，92例與發生醫院內集體感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的清道郡大南醫院有關。

值得一提的是，截至21日尚屬「清淨區域」的韓國東北部江原道，今天在江原道春川市也出現兩名確診患者，呈現出全國淪陷為疫區的局面。

江原道兩名確診患者都是30多歲的女性，她們16日曾訪問大邱市，與第31例、61歲新天地大邱教會女教友接觸過。

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