日本新冠肺炎疫情延燒 美發一級旅遊警示

繼香港之後，美國疾病管制暨預防中心再將日本列入新冠肺炎（武漢肺炎）第一級旅遊警示，呼籲有意前往的民眾應做好預防措施。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）在網站列出2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）明顯社區傳播的國家，台灣與日本、新加坡、南韓、泰國、越南名列其中。

總統蔡英文昨天表示，台灣現在都是零星個案，沒有符合社區傳播的要件。外交部也指出，台灣目前疫情並不符合社區傳播要件，已依據實際狀況要求美方改正。

不過，對於媒體郵件詢問基於何種資訊將台灣列為社區傳播名單、是否已經接獲台灣相關機構提供的最新資訊，以及是否會考慮作出調整，至截稿為止，美國CDC並未回應。

CDC官網在昨天針對香港發布一級旅遊警示後，稍後也針對疫情持續擴大的日本發布同樣旅遊警示，提醒有意前往的民眾應做好預防措施。

CDC對日本的旅遊警示指出，武漢肺炎已在日本蔓延，已有多項報導指出日本有社區感染情況，這意味確診病例無法找出感染源。

根據第一級旅遊警示，CDC並未建議民眾取消或推遲前往日本，但呼籲有意前往的民眾須做好預防措施，避免與病患接觸，並經常以肥皂洗手至少20秒鐘，或使用60%至95%酒精類洗手液清潔雙手。

CDC也強調，過去14天曾前往香港的民眾，若有發燒、咳嗽或呼吸困難等症狀應立即與醫院和當地衛生機構聯繫，說明日本旅遊史與自身症狀後安排就醫。

除香港與日本升高為第一級警示外，CDC在一月底已針對全中國發布第3級旅遊警示，呼籲美國公民非必要勿前往。當時並未將香港列為警示區域。