捷豹路虎缺料 空運中國零件救急

新型肺炎造成中國汽車零件供應短缺，連帶使全球汽車製造商面臨停產危機。英國汽車大廠捷豹路虎（JLR）深怕英國廠房撐不過2月底，近日不惜用空運中國零件救急。

捷豹路虎執行長史貝斯爵士（Sir Ralf Speth）近日表示，英國三座廠房可望「安然度過本周」及下周，但往後幾周恐怕就得面臨中國零件短缺的問題，威脅公司整體汽車產量。

他表示：「我們已用空運中國零件到英國，確保我們有對的零件可用。」

汽車製造商向來以海運自中國進口零件，但今年初肺炎疫情爆發以來中國多數工廠停工，造成汽車業上游零件供應短缺，光是捷豹路虎英國廠房就有38項重要零件缺貨，害業者花大錢改用空運急送零件。

捷豹路虎目前缺貨最嚴重的零件是汽車自動感應鎖。史貝斯表示：「假設我們缺少重要零件，整體生產作業恐怕面臨停擺的風險。」儘管該公司已成立特別小組監控上游供應情形，但史貝斯坦言「沒人能預料未來」。

史貝斯預期中國零件供應商下周復工，但警告中國工廠頂多只能撐過第一周，因此公司已經在尋找第三及第四後補零件供應商。撇開供應面不談，中國銷售面更是慘不忍睹。史貝斯表示：「中國現在賣不出半台車，銷售等於歸零。」

除了捷豹路虎之外，全球其他主要車廠受創程度也不相上下。飛雅特克萊斯勒就在2月初表示，歐洲廠房可能在未來幾周內被迫停產，因為中國零件供應短缺。其他諸如豐田、現代、富豪及寶獅汽車母公司PSA等業者也紛紛在近日宣布，肺炎疫情打亂上游供應鏈。現代及日產汽車已經關閉韓國廠房。

捷豹路虎母公司塔塔汽車執行長布柴克（Guenter Butschek）表示，旗下廠房在2月及3月初將維持正常運作，但3月下旬就不敢保證。他坦言目前「最大難題在於物流」，因為中國零件取得不易。