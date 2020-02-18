慘！沒人敢載 威士特丹號上千人滯留柬埔寨

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威士特丹號郵輪出現首例新冠肺炎確診病例，目前仍有上千人滯留柬埔寨，各航空公司不願出動包機運送旅客回家。圖為14日首批乘客離開威士特丹號後歡欣鼓舞的樣子。圖／美聯社

自從「威士特丹號」郵輪出現首例新冠肺炎確診案例後，防疫情勢升級，即便包括美國、柬埔寨在內等相關單位積極商請各航空公司出動包機，載回各國公民，所有航空公司卻都拒載，目前仍有上千人滯留柬埔寨。

荷美郵輪威士特丹號（Westerdam）遭5國拒絕靠岸後，13日終於停靠柬埔寨施亞努港，柬國衛生人員為船上20名身體不適乘客進行病毒檢測、結果均呈陰性後，14日起讓船上乘客依序下船。不過15日卻傳出，一名83歲美國婦人入境馬來西亞時遭檢測帶有新冠病毒，這名婦人在柬埔寨時並未受到檢疫，整體情勢出現大逆轉。

綜合《今日美國報》（USA Today）、《時代雜誌》（TIME）報導，上周一共有數百名乘客下船、搭機離開柬埔寨，荷美郵輪公司昨（17）日指出，船上目前仍有255名乘客、747名工作人員，總計1,002人未下船，柬國衛生人員已經對這些人的檢體進行檢驗，預計幾天後他們才能下船。

除了船上1,002名旅客及工作人員，柬埔寨總理洪森昨日在官方臉書發布公告，柬方已安排500名未驗出新冠病毒的旅客入住首都金邊的5星級飯店Sokha Hotel，以作為他們的臨時住所。

不過據共同社引述消息人士指出，即便包括美國、柬埔寨等有關單位已積極接洽航空公司，請求他們派遣包機運送各國旅客飛往日本、杜拜等目的地，但是目前沒有任何一家航空公司願意接下任務，威士特丹號上千名各國旅客及工作人員形同滯留在柬埔寨。

洪森昨日在臉書上表示，「顯然，如果各國並不在乎他們的公民，柬埔寨將會負責任，因為他們現在已經被安置在安全的地方。」

威士特丹號月初從香港出發，在陸續遭日本、菲律賓、關島等5地拒絕靠岸後，上周終於停靠柬埔寨，並受到洪森熱情歡迎，不料隔天就出現確診病例，旅客心情像洗三溫暖，美國籍乘客穆斯（Steve Muth）抱怨，「現在情況一團亂」，他和其他旅客被要求留在飯店房間，等候進一步指示。美國國務院周一表示，約300名美國旅客已經離開柬埔寨，另外260美國人住進金邊飯店，92人仍滯留船上。

澳洲籍梅林（Melling）夫婦幸運率先離開柬埔寨，他們從金邊搭機前往峇里島度假，中途在新加坡轉機。他們表示，度假期間仍持續和各國衛生專家聯繫，他們預計月底結束假期回家，並且表示到時候會去看醫生。

文章來源：Airlines refuse to take passengers from cruise ship in Cambodia

文章來源：’Everything is a mess right now’: Hundreds who were stuck on Westerdam cruise ship held up in Cambodia

文章來源：Hundreds of Cruise Ship Passengers Stuck in Cambodia After Coronavirus Case Confirmed

（中時電子報 吳映璠）

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