慘！沒人敢載 威士特丹號上千人滯留柬埔寨

自從「威士特丹號」郵輪出現首例新冠肺炎確診案例後,防疫情勢升級,即便包括美國、柬埔寨在內等相關單位積極商請各航空公司出動包機,載回各國公民,所有航空公司卻都拒載,目前仍有上千人滯留柬埔寨。

荷美郵輪威士特丹號(Westerdam)遭5國拒絕靠岸後,13日終於停靠柬埔寨施亞努港,柬國衛生人員為船上20名身體不適乘客進行病毒檢測、結果均呈陰性後,14日起讓船上乘客依序下船。不過15日卻傳出,一名83歲美國婦人入境馬來西亞時遭檢測帶有新冠病毒,這名婦人在柬埔寨時並未受到檢疫,整體情勢出現大逆轉。

綜合《今日美國報》(USA Today)、《時代雜誌》(TIME)報導,上周一共有數百名乘客下船、搭機離開柬埔寨,荷美郵輪公司昨(17)日指出,船上目前仍有255名乘客、747名工作人員,總計1,002人未下船,柬國衛生人員已經對這些人的檢體進行檢驗,預計幾天後他們才能下船。

除了船上1,002名旅客及工作人員,柬埔寨總理洪森昨日在官方臉書發布公告,柬方已安排500名未驗出新冠病毒的旅客入住首都金邊的5星級飯店Sokha Hotel,以作為他們的臨時住所。

不過據共同社引述消息人士指出,即便包括美國、柬埔寨等有關單位已積極接洽航空公司,請求他們派遣包機運送各國旅客飛往日本、杜拜等目的地,但是目前沒有任何一家航空公司願意接下任務,威士特丹號上千名各國旅客及工作人員形同滯留在柬埔寨。

洪森昨日在臉書上表示,「顯然,如果各國並不在乎他們的公民,柬埔寨將會負責任,因為他們現在已經被安置在安全的地方。」

威士特丹號月初從香港出發,在陸續遭日本、菲律賓、關島等5地拒絕靠岸後,上周終於停靠柬埔寨,並受到洪森熱情歡迎,不料隔天就出現確診病例,旅客心情像洗三溫暖,美國籍乘客穆斯(Steve Muth)抱怨,「現在情況一團亂」,他和其他旅客被要求留在飯店房間,等候進一步指示。美國國務院周一表示,約300名美國旅客已經離開柬埔寨,另外260美國人住進金邊飯店,92人仍滯留船上。

澳洲籍梅林(Melling)夫婦幸運率先離開柬埔寨,他們從金邊搭機前往峇里島度假,中途在新加坡轉機。他們表示,度假期間仍持續和各國衛生專家聯繫,他們預計月底結束假期回家,並且表示到時候會去看醫生。

