美國對華為斷糧 台積遭殃

美國對中國電信設備龍頭華為的新一波圍堵下，台積電恐連帶遭殃。白宮2月底將擬定措施擴大外企對華為出貨的限制，傳晶片是美國此次斷糧計劃的重點，而華為晶片主要代工廠台積電或首當其衝。

路透美東時間17日引述知情人士說法稱，美國希望儘可能阻擋晶片廠商供貨給華為，目前已經起草晶片相關提案。

美國將在本周以及下周召開高層級會議，將聚集商務部、國防部、國務院等重要部會首長，擬定對中國以及華為的方針。

報導稱，該項提案目前還尚未確定是否批准，但美國可能會修法要求使用美國晶片製造設備的外國廠商，需要先取得美國許可才能出貨給華為。報導引述商務部官員說法，美國對華為有很大疑慮。

近期消息顯示，美國國防部等部會已經同意商務部方案，之後的高層級會議可能通過擴大對華為限制的措施，例如經過修法等措施，將華為列為技術含量10％標準線的管制企業、並加大對基於美國技術的外國產品掌控能力。

意謂外企若使用10％以上美國技術製造商品，該商品出貨給華為就要得到美國批准。

華為高階資通訊設備主要使用旗下海思半導體設計的晶片，海思近年發展迅速，是全球少數推出5G晶片的廠商，近期更有對外供應晶片的打算。不過倘若美國出招斷絕華為與海思的晶片「糧草」，晶片、手機甚至基地台等市場可能將重新洗牌。

消息一出也馬上重挫為海思供應晶片的台積電。報導認為，美國此次目的正是要阻擋台積電出貨給華為，讓海思無高階製程可用。台積電18日股價開低走低，收盤跌2.87％報322元。

值得注意的是，此前有說法稱，台積電內部評估7奈米、5奈米等高階製程的含美技術並不到10％，不會受美國新限制的影響。所以美國會否有其他的修法、限制措施來切斷台積電與華為，成為市場關注焦點。

但報導也稱，美國下重手加大對外企的管控，恐引起其他國家反彈。同時，華為是許多美企的大客戶，國內勢必也會有反對聲浪。

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