鑽石公主號疫情延燒 英國跟進撤僑

英國今天宣布將自鑽石公主號撤僑，成為繼美加等7國或地區後最新一個自這艘郵輪撤僑的國家。鑽石公主號因爆發武漢肺炎疫情，目前停靠在日本橫濱港隔離，船上確診已達542例。

英國方面表示，將安排一架專機接回鑽石公主號上的英國公民。美國、加拿大、澳洲、香港、南韓、義大利和台灣都已表示將自鑽石公主號撤僑，其中美國撤離的300多人已在昨天返抵國門。

英國外交部一名發言人說：「考量到船上情況，我們正努力安排一架飛機，以盡快將鑽石公主號上的英國公民接回國。我方人員正與船上英國公民聯絡，以進行必要安排。」

載有3,700多名乘客與工作人員的鑽石公主號，本月稍早抵達日本，並於3日起在橫濱附近海域被隔離。自從抵達日本後，船上幾乎每天都傳出新增數10例武漢肺炎確診，東京在這起事件上的處理也因此遭到批評。

據英國媒體報導，鑽石公主號上共有74名英國乘客與工作人員。倫敦對這起事件的回應也遭到抨擊，部分船上的英國人見到其他國家開始安排撤僑專機，而砲轟英國政府任他們繼續待在船上。

日本政府今天表示，鑽石公主號上所有人都已進行武漢肺炎檢疫。

武漢肺炎去年底在中國武漢市爆發以來，已經有7萬2,000多人確診，大多在中國；中國官方發布的死亡人數已經接近1,900人。

（中央社）