日本和歌山增至12人確診 醫師感染兒子也中鏢

2019年新型冠狀病毒疾病疫情在日本逐漸擴大，和歌山縣政府表示，日前縣內一名醫師確診，今天這名醫師的十幾歲兒子也確診。和歌山縣累計12人感染武漢肺炎。

日本放送協會（NHK）報導，和歌山縣政府今天表示，和歌山縣新增3起COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）確診病例。其中一人是有田醫院日前確診醫師的十幾歲兒子。

日本厚生勞動省表示，這是日本境內第一位十多歲確診病例。

此外，住在這家綜合醫院的60多歲男性病患確診，以及從和歌山縣被派遣到停靠在日本橫濱港外的鑽石公主號郵輪支援的一名30多歲男護士確診。

這位男護士是參與「災害派遣醫療小組」（DMAT），由和歌山縣出發，於13日至15日之間參與鑽石公主號救災醫療行動。

日本讀賣新聞報導，日前和歌山縣湯淺町濟生會有田醫院的一名70多歲患者確診，今天新增確診者當中的60多歲男性病患與這一名患者住同一間病房。

日前有田醫院的男性外科醫師確診，醫師的十幾歲兒子今天也確診。截至目前，與有田醫院有關的確診病例共10人。

東京都新增3起武漢肺炎確診病例

日本放送協會（NHK）報導，東京都政府今天表示，東京新增3起2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，其中兩人重症，另一人為先前確診醫生的兒子。

報導指出，3名確診病例中，一人為住在東京的80多歲男性，一名為50多歲的男性職員，兩人都重症。

另一人為先前確診醫生20多歲的兒子，這位醫生是牧田綜合病院蒲田分院醫生，16日確診感染武漢肺炎病毒。

東京都總計已有22人確診感染武漢肺炎病毒。

（中央社）