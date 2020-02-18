低油價+肺炎肆虐 波灣經濟屋漏逢連夜雨

已遭逢油價走跌之累的波斯灣國家恐因新冠肺炎疫情而再蒙受經濟損失。分析指出，疫情引發的旅行禁令衝擊波灣地區，料將對杜拜的飯店和觀光業帶來最大危機。

沙烏地阿拉伯英文報「阿拉伯新聞報」（Arab News）報導，疫情恐造成難以預期的經濟衝擊，影響整體經濟增長和油價走勢，一些企業的信譽也將受波及。不過從當前基本情況判斷，疫情造成的衝擊仍有限度。

標普全球評級（S&P Global Ratings）17日在報告中指出：「考量中國經濟在全球經濟活動中的重要性，標普全球評級預期近來發展恐對早已受到低油價和地緣政治不確定性影響的波斯灣合作理事會（GCC）經濟前景帶來負擔。」

疫情蔓延的情況和新增案例高峰何時出現難以預期，但是S&P指出，流行病學家預測的模型顯示，感染高峰將出現在2月底和6月間。儘管疫情可能持續蔓延，但S&P預測2020年油價將維持在每桶60美元、2021年降至55美元。

貿易額似乎會是疫情對波灣區域經濟可能的最大衝擊。中國在GCC國家出口額中的占比介於4.2%（阿拉伯聯合大公國）到45.1%（阿曼）之間。

路透社報導，S&P分析師古普塔（Zahabia Gupta）指出，由於原油需求下滑及對中國的經濟風險，阿曼今年經濟下行風險高於其他GCC國家。預期支出增加、油價走跌和經濟成長疲軟，波灣各國明年的財政赤字將會升高。沙烏地阿拉伯今、明年財政赤字恐占國內生產毛額達7.4%、8.1%。

商品貿易之外，波灣國家旅館業恐因觀光客減少而受衝擊，酒店和大型購物中心很可能首當其衝。由於中國觀光客出手闊綽，衝擊恐進一步放大。

沙烏地阿拉伯、巴林、卡達、阿曼、科威特等GCC成員國都難逃旅禁影響，但阿拉伯聯合大公國商業中心杜拜恐蒙受最大衝擊。

S&P在報告中指出：「倘若與疫情有關的旅禁未如期解除，恐對GCC國家酒店業帶來負擔，對2019年接待近100萬中國觀光客的杜拜而言更是如此。」

據尼爾森公司（Nielsen Company），中國觀光客在旅遊地點的人均消費額達3,064美元，居全球第4。2018年約有140萬中國遊客造訪GCC國家，這個數字於2023年估將達220萬，其中又以阿拉伯聯合大公國為主要觀光地。杜拜國際機場2018年轉機旅客中有3.9%為中國人。

S&P認為，如果新冠肺炎疫情的衝擊到3月以後都還沒有結束，那麼2020年世界博覽會（Expo 2020）的人潮將低於預期。世博10月開幕後的6個月展期間，杜拜原本預期將吸引1,100萬外國觀光客。

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