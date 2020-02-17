星國不妙 今年GDP恐負成長

新冠肺炎已對東南亞經濟體造成衝擊，新加坡與泰國紛紛調降經濟成長預測，泰國新估今年全年成長率僅2％，下修1.2個百分點，新加坡亦調降1.2個百分點，甚至預警不排除陷入2001年來首度全年經濟衰退。

新加坡貿工部周一以爆發新冠肺炎為由，調降2020年經濟成長預測，新估今年成長率將落在-0.5到1.5％之間，較之前預估的0.5到2.5％的區間，調降1.2個百分點。

新加坡去年第四季成長率由初估的年增0.8％上修至1.0％，其中占經濟活動三分之二強的服務業成長率由1.4％上修至1.5％，製造業萎縮幅度則由2.1％下修至2.3％。

與第三季相較，新加坡上季經濟季增年率為0.6％，較初估的0.1％大幅上修。新加坡2019年全年成長率則維持於0.7％不變。

新加坡政府調降經濟成長預測引發市場關注，因為最新估數預警了經濟出現衰退的可能性，而經濟學家因此推測，為了搶救經濟，新加坡央行將會寬鬆貨幣政策。

花旗銀行表示，官方最新預測將成長率低點下修至-0.5％，意謂著全年確有可能出現衰退，而此一預測也增加新加坡央行於4月份寬鬆貨幣政策的可能。

美商摩根大通與新加坡大華銀行也指出，由於新冠肺炎，新加坡全年觀光收益可能大減68到81億新加坡元，這是官方調降今年成長預測的主因，而該國央行也可能會在4月採取寬鬆貨幣措施。

此外，泰國公布去年第四季國內生產毛額（GDP）成長率僅年增1.6％，創5年最低，不但較去年第三季的2.6％大幅降溫，也低於市場預估的年增2.0％。

泰國2019年全年成長率為2.4％，遠低於2018年的4.2％，並創2014年以來最低。由於爆發新冠肺炎，泰國宣布調降經濟成長預測，新估今年成長率將落在1.5到2.5％之間，低於之前預估的2.7到3.7％的區間。