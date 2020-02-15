貿易緊張升級 美加碼對歐課報復關稅

美國貿易代表署（USTR）14日宣布，將自3月18日起，把對從歐洲進口的飛機關稅從目前的10％調高到15％，藉此對歐盟施加壓力，迫使它盡早解決對空中巴士持續提供不當補貼的爭議。

然而USTR一方面聲稱，它與歐盟針對該補貼議題達成協議，仍然抱持開放心態，但另一方面也警告，歐盟切勿為此爭議，對美國產品採取加稅等報復行動。適逢美國已與中國政府達成第一階段貿易協議，此外國會也通過美墨加貿易協定，美國總統川普如今把他激進的貿易政策焦點重新轉回了歐洲。

美國官員近來曾多次發表談話，表示就兩國貿易失衡不斷惡化感到不滿。根據美國普查局資料顯示，美國對歐盟貿易逆差從2016年的1,460億美元擴大到去年創紀錄的1780億美元。

針對美國上調關稅措施，首當其衝的空中巴士回應，此舉勢必影響早已面臨飛機短缺危機的美國航空業，並導致美國與歐盟的協議和解行動更趨複雜。

歐盟官員也透露，雖然他們有意要與華府進行協商，但卻不願在遭到霸凌情況下被迫屈服。

空巴還表示，將會持續與美國顧客討論，以「盡量減輕調高關稅影響」，並期盼USTR會回心轉意。

它在聲明中指出，「USTR的決定，忽略了美國航空業者所做的許多讓步，意味這些業者與美國搭機民眾，最終將必須支付這些關稅。」

波音也在同一天發布聲明，呼籲歐盟與空巴若想早日終結美國施加的關稅，最好能「遵從法律規定，終止不合法的補貼。」

世界貿易組織在去年10月判定歐洲對空巴提供補貼，已對美國航空業造成傷害。緊接著USTR在12月就宣布對歐洲製造的空巴飛機課徵10％關稅，還有鎖定歐洲進口的乳酪、橄欖到威士忌等多項產品徵收25％關稅。