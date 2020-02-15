川普喊減稅2.0 拱全民炒股

據美國媒體報導，川普政府考慮祭出減稅利多，鼓勵民眾將閒錢投入股市，年收入20萬美元以下家庭，可享有1萬美元的投資免稅優惠。受此利多加持，加上輝達（Nvidia）業績亮眼帶動，14日標普與那斯達克指數微幅收高。

據美媒CNBC上周五引述不具名政府官員披露，年收入20萬美元以下家庭，在401（k）退休帳戶以外另行投資股市，可享1萬美元的投資免稅優惠，不過這項提案尚在研議階段。

政府官員透露，上述提議的數字可能還會變動，買股相關的稅務獎勵，是政府大選年推出刺激方案的一部分。

白宮之前曾暗示，川普總統在11月大選前將推新的減稅措施。2019年白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）露口風，「減稅2.0」料會在川普競選連任期間推行。

亞特蘭大NovaPoint投資長史洛卡（Joseph Sroka）指出：「值此大選年，特別是川普減稅措施挨批是在獨厚富人之際，設法讓投資股市普及到低收入戶，會是受歡迎的策略。」

然新冠肺炎疫情蔓延仍衝擊投資人情緒，上周五美股漲跌互見，標普500指數與那斯達克指數小幅收紅，道瓊工業指數收黑。所幸3大指數周線全紅，連續第2周收漲。

道瓊指數收盤微跌0.09％，報29,398.08點。標普指數收漲0.18％，收在3,380.16點；那斯達克指數收漲0.2％，以9,731.18點作收。

標指11大類股中有七類收漲，不動產與公用事業等防禦型類股漲最多，能源類股表現最弱。

繪圖晶片大廠輝達的財報財測優於預期，上周五股價大漲7％，但新型冠狀病毒疫情猖獗，輝達預估本季恐因此損失1億美元。

根據金融資訊供應商路孚特（Refinitiv），387家已發布第4季業績的標指成分企業中，77.4％優於華爾街預期。

分析師預估標指企業去年Q4平均盈餘年增2.6％，一改今年元旦預測的年跌0.3％。