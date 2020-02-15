零部件供應問題改善 現代汽車17日起全面復工

韓國現代汽車及韓國汽車工業協會（簡稱KAMA）負責人指出，先前因電子線束（Wiring Harness）等部分核心零部件的供應問題，而暫停生產的韓國現代汽車生產線，將於17日起全面恢復生產。

第一財經報導援引現代全球關係部門負責人透露，2月初，因電子線束等部分零部件的供應無法支撐生產，導致生產計劃受到影響；目前由於部分零部件企業重新復工、積極尋找替代料源，以及中韓雙方的全力協助，供應問題出現大幅改善。因此決定將自17日起全面恢復絕大多數生產線的生產。

KAMA負責人表示，作為現代位於韓國蔚山廣域市的五個工廠中，除蔚山5工廠第一生產線外，其餘全部將在17日前正常啟動，並接近於正常生產水準。生產途勝等SUV車型的蔚山2工廠於2月11日開始恢復運轉，並逐步增加產量，而生產氫燃料汽車NEXO的蔚山5工廠第二生產線也在13日復工。

不過，KAMA負責人指出，由於為現代旗下品牌GENESIS轎車車型提供的部分零部件供應仍然短缺，因此生產GENESIS品牌的G70、G80等轎車車型的蔚山5工廠第一生產線將無法如期復工，復工時間仍尚未決定。

KAMA負責人預測，由於GENESIS目前仍未在海外生產，全部以出口為主，因此目前的肺炎疫情會在一定程度上影響到GENESIS車型的供應情況，並使GENESIS進入中國、歐洲等新興市場的計劃受到影響。

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