美眾院議長罕見與川普同陣線 籲勿用華為

美國聯邦眾議院議長裴洛西今天呼籲各國發展第5代行動通訊技術（5G）時，避開中國電信巨擘華為。如此一來，裴洛西與經常與她站在對立面的總統川普意見一致。

裴洛西（Nancy Pelosi）是在出席德國慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）時發表上述言論，這是全球外交及安全領域領袖年度例行活動。

美聯社報導，裴洛西說：「中國正試圖透過電信巨擘華為，輸出中國的數位專制制度。」

她表示：「各國不能為了財務上的一時方便，把電信基礎建設割讓給中國。這種思慮不周的讓步，只會讓（中國國家主席）習近平侵害民主價值、人權、經濟獨立及國家安全時更加大膽。」

她認為，中國在5G上的優勢地位，「會是選擇專制，而非民主」。

裴洛西此言凸顯美國在野的民主黨及執政的共和黨，都對華為抱持懷疑態度。

美國財經媒體CNBC提到，全球競相發展5G網路，裴洛西呼籲各國與美國合作。美國司法部昨天才以詐騙及圖謀竊取美國企業的商業機密，再度起訴華為。

她說：「這是最陰險的侵略形式，利用不認同我們價值的專制政府所掌控的通訊線路，也就是5G。」

「如果大家想要塑造價值、尊重人權等等的集體意識，就離華為遠一點；反之，讓我們跨國合作，共同建造一些資訊自由相關的事物。」

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