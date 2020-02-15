發病日男曾擠電車通勤 網：迪士尼遊客慘了

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FILE - In this Wednesday, Nov. 13, 2019 file photo, a Disney logo forms part of a menu for the Disney Plus movie and entertainment streaming service on a computer screen in Walpole, Mass. Analysts predict the entertainment giant's fiscal first-quarter earnings declined from a year earlier, even as revenue increased. Investors will be listening for an update on the company's video streaming service, which launched in November. Disney serves up its results Tuesday, Feb. 4, 2020. (AP Photo/Steven Senne, File)

新冠肺炎席捲日本，昨晚傳出20多歲日男確診前，仍搭電車往返千葉、東京通勤工作，引發熱議，台灣網友更指出，若該男搭的是京葉線的話，那去東京迪士尼遊玩的旅客就慘了，可能會中獎。

根據《朝日電視台》報導，日本千葉縣一名20多歲的男子於13日確診罹患新冠肺炎，而他是在東京某家公司任職，該名男子從2日起，出現輕微發燒的症狀，2日10日之間曾二度至醫院就診，但這之間曾搭乘千葉、東京往返的電車通勤工作。

該名男子表示，他負責文書處理的工作，曾於發病前參與公司會議，會議上有數名會說中文的外籍人士，但前兩周並無出國旅遊史。而厚生勞動省及相關部門也已著手排查與會的成員、同事及其家人。

消息曝光後，引發台日網友關注，在PPT上也引發熱議，「日本到底在衝三小」、「幾條主要路線都很擠 這下子可有得抖了」、「京葉線連迪士尼的遊客可能中獎了」、「最可怕的狀況，但他可能也是電車中鏢的」、「他通勤的路線很多台灣在日的人都有搭吧」、「京葉線去迪士尼玩附贈肺炎」、「如果真的是京葉線事情就大條了，代表外國遊客也有很大機會染病」。

文章來源：PTT

文章來源：千葉の20代男性は発症後も電車通勤　外国人と会議も

（中時電子報 何立雯）
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