發病日男曾擠電車通勤 網：迪士尼遊客慘了

新冠肺炎席捲日本，昨晚傳出20多歲日男確診前，仍搭電車往返千葉、東京通勤工作，引發熱議，台灣網友更指出，若該男搭的是京葉線的話，那去東京迪士尼遊玩的旅客就慘了，可能會中獎。

根據《朝日電視台》報導，日本千葉縣一名20多歲的男子於13日確診罹患新冠肺炎，而他是在東京某家公司任職，該名男子從2日起，出現輕微發燒的症狀，2日10日之間曾二度至醫院就診，但這之間曾搭乘千葉、東京往返的電車通勤工作。

該名男子表示，他負責文書處理的工作，曾於發病前參與公司會議，會議上有數名會說中文的外籍人士，但前兩周並無出國旅遊史。而厚生勞動省及相關部門也已著手排查與會的成員、同事及其家人。

消息曝光後，引發台日網友關注，在PPT上也引發熱議，「日本到底在衝三小」、「幾條主要路線都很擠 這下子可有得抖了」、「京葉線連迪士尼的遊客可能中獎了」、「最可怕的狀況，但他可能也是電車中鏢的」、「他通勤的路線很多台灣在日的人都有搭吧」、「京葉線去迪士尼玩附贈肺炎」、「如果真的是京葉線事情就大條了，代表外國遊客也有很大機會染病」。

文章來源：PTT

文章來源：千葉の20代男性は発症後も電車通勤 外国人と会議も

（中時電子報 何立雯）