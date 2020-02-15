川普減稅2.0曝光 全民炒股時代來臨？

美國全民炒股時代來臨？傳出川普政府新的減稅方案中，其中一項是鼓勵美國家庭將資金投入股市。

CNBC報導，川普政府正在醞釀推動下一輪減稅方案，眾多新措施中，其中一項是推動美國家庭在401K（美國退休儲蓄）計劃以外的投資免稅額度。美國多位匿名官員表示，目前假設的情況是，收入低於20萬美元（約新台幣600萬元）的家庭，可享有1萬美元的免稅投資額，不過最終政策額度可能有所變動。

蓋洛普（Gallup）表示，大蕭條過後，美國擁有股票的家庭佔比從危機前的62%降至52%；在股市創下歷史新高的一年2019年，這一比例也僅升至55%。

白宮指出，該計劃是刺激經濟增長的一劑新強心針，因為美國經濟在經歷10年的擴張後，出現成長放緩的跡象。兩名政府官員表示，只有在經濟出現明顯下滑，才可能削減工資稅。此外，白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）也建議將中產階級的稅率降至15%。

雖然市場普遍認為這項政策可吸引更多的美國家庭進入股市投資，但任何減稅措施都必須美國國會通過才能生效，實施前仍困難重重。

庫德洛和美國副總統彭斯（Mike Pence）表示，新的減稅方案可能在今年秋天公佈，因美國選民正在考慮是否讓川普連任。

（中時電子報 徐慈薇）

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