肺炎衝擊巴黎觀光 依賴陸客品牌業績掉5成

中國新冠肺炎疫情擴散，海外旅遊人數銳減，衝擊觀光業，法國精品業尤其受到嚴重影響，拉法葉百貨銷售員向中央社記者表示，主要依賴中國客源的品牌近日營業額至少已掉5成。

俗稱新冠肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情籠罩中國，許多城市宣布封城或封閉式管理，全球也大規模限制往來中國的旅遊，目前至少14個國家已限制來自中國的航班。消費力極高的中國觀光客不來，為法國一些以中國客源為主的服務業，帶來前所未見的影響。

巴黎香榭大道、加尼葉歌劇院（Palais Garnier）等觀光區街頭都少了中國客身影。記者走訪歌劇院旁商家，詢問影響狀況，一家法國連鎖保養品牌的銷售員向記者表示，中國客占其總客源3至4成，因此對營業額一定有影響。

當問到是否擔心造成嚴重衝擊，銷售員表示：「這是必須接受的現實，大環境就是如此。不過我想經過這件事後，很多品牌應該會開始反思，要懂得分散客源，不要把全部的資源都投入在單一客群上，這樣會很危險。」

另一間精品鞋店則表示，由於鞋店客群多元，除了中國外，日本、韓國和中東遊客也是重要的客源，因此儘管來客數有減少，但對於營業額的衝擊還算不會太大。

另外，平時擠滿觀光客的拉法葉百貨，如今人潮銳減，許多之前需要大排長龍的大品牌，現在也不需排隊。拉法葉百貨台籍精品銷售員汪小姐向記者透露，這次中國客數的減少幅度史無前例，「因為目前旅行團數直接掛零，只剩自由行的客人」。

她表示，每間品牌所受衝擊幅度端看對中國客群的依賴程度，「有些牌子完全把資源投入在建立中國顧客上，這些牌子的營業額就至少掉50%」，情況嚴峻。

另一位精品銷售員林小姐則表示，中國客占拉法葉百貨客群的4成，目前僅能依靠中東和歐洲客人。她說：「就我服務的品牌來說，這段時間有時店裡的來客數一整天僅10多組，比以前少了40組左右，成交單更是不到5個。」

法媒引用比利時保險信貸公司裕利安宜（Euler Hermes）的預估數字指出，由於中國因疫情產業停擺，各國貨物出口皆大受影響，香港首當其衝，每週損失約高達27億美元，德國損失9億，法國則也有2億。

服務業方面，中國的觀光輸出占全世界的20%。目前中國遊客無法出團，自由行旅客也被許多國家禁入，估計每週會造成60億美元的損失。香港依舊首當其衝，其次是美國、日本，法國預計每週也會損失1.3億美元。

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