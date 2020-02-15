韓國國會大選4月登場 5黨角逐

韓國國會議員選舉4月15日投票，部分在野勢力選前重新洗牌，合併為「未來統合黨」和「民主統合黨」，目前形成執政黨共同民主黨和4個在野黨角逐的「五分天下」格局。

南韓聯合新聞通訊社指出，在野黨自由韓國黨、新保守黨、向未來前進4.0（簡稱前進黨）在14日決定聯合創建新政黨，宣布黨名為「未來統合黨」。

同一天，另一批在野黨正未來黨、代案新黨、民主和平黨也宣布將於17日合併為新政黨，定名「民主統合黨」。

隨著部分在野勢力在選前「重新洗牌」，選舉版圖隨之生變，各政黨也將對其競選戰略進行一定程度的修改。

韓國執政黨共同民主黨、未來統合黨和國民之黨為獲得中間選民的選擇，必將展開激烈競爭。在距離國會大選僅剩兩個月的情況下，持觀望態度的中間選民依然「游離」，他們是決定勝負的關鍵。

報導指出，有意見認為，雖然「五黨分羹」的格局已然顯現，但也不能排除發生細微變化的可能性。在爭奪議席的競爭中，各黨可能合推單一候選人。不過，預期這次在野勢力洗牌，將對17日開幕的2月臨時國會產生影響。

共同民主黨和自由韓國黨的兩黨黨團制將轉變為共同民主黨、未來統合黨和民主統合黨的3黨黨團，正義黨等也可以參與討論。

依據韓國的國會法規定，在國會內擁有20個席次以上的政黨，才能獲得黨團的資格，可享有中央政府給予補助的權利。