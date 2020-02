菲終止與美部隊互訪 川普：剛好省錢

菲律賓11日正式退出「菲美軍隊訪問協定」(VFA),美方在外交與國防官員皆表達遺憾,且嚴重影響美菲同盟以及美軍在亞太軍事利益。不過美國總統川普卻看淡此事,不僅12日表示無所謂,並還稱可以藉此省下一筆錢。

菲律賓總統杜特蒂(Rodrigo Duterte)親信、前警察總長德拉羅沙(Bato dela Rosa)赴美簽證日前遭取消,杜特蒂對此祭出報復措施,決定退出簽署20年之久的菲美軍隊訪問協定(VFA)。協定除了重申兩國在1951年簽定的共同防禦條約(MDT)中承擔的義務,並同意美國軍隊不定期造訪菲律賓,以及美國軍方人員入境菲律賓時,不需護照和簽證。

據路透社報導,一向想讓駐防海外多年的美軍回家、並要求盟國增加分擔軍事費用的川普12日在白宮被媒體詢問是否會親自要求菲律賓回心意轉,他表示並不太在意杜特蒂的決定,且這將替美國省下一大筆錢。川普另外表示,美國協助菲律賓擊敗伊斯蘭國武裝團體,他和杜特蒂的關係「非常好」,未來要大家「靜觀其變」。

不過,報導也指出杜特蒂的決定恐會讓美軍在亞太地區的軍事利益更加複雜,特別是面對大陸軍事野心崛起。有菲國議員立即呼籲要阻擋此一決定,並聲稱杜特蒂無權破壞國會議員已批准的國際間協定。

替在菲國執行任務的美軍制定規則的「部隊互訪協議」對美菲同盟至關重要,故當初杜特蒂做出此一決定後,美國國防部長艾斯培(Mark Esper)11日表達遺憾,特別是華府正和各個盟國攜手合作,力促大陸在亞洲遵守「國際秩序規範」,而,美國駐菲大使館也表示,這是「對美菲同盟具有重大影響的嚴肅舉措」。

文章來源:Donald Trump says Philippines scrapping military pact will save US ‘a lot of money’

(中時電子報 馮英志)