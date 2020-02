有種！不甩新冠恐慌 他接下人球郵輪

因新冠肺炎疫情擴散,淪為國際人球的郵輪「威士特丹號」13日終於停靠柬埔寨,針對各國都拒收這艘郵輪,柬埔寨卻反國際趨勢而行,柬埔寨總理洪森(Hun Sen),表示,他此舉是想打破世界對新冠肺炎的「恐慌症」。

載有1,000多位乘客的荷美公司旗下郵輪威士特丹號(Westerdam)周四終於停靠柬埔寨施亞努港。

柬埔寨英文媒體《高棉時報》(Khmer Times)報導,柬埔寨總理洪森昨(12)日接受Freshnews專訪時表示,許多國家都禁止威士特丹號停靠,唯獨柬埔寨允許,是希望消除世界各國對新冠肺炎的恐慌症。

「我之前說過,比病毒更可怕的是『恐慌症』,而不是病毒本身」,他說,「柬埔寨不會歧視任何民族,只要有人需要,我們會積極參與人道協助。」

「我們需要互相?明、共同合作,在郵輪上的人需要救助,柬埔寨不會歧視任何民族。柬埔寨不只和中國合作,也會和全世界所有國家合作。」他補充,「人道主義協助是無國界的,我們需要幫助那些需要幫助的人。」

針對柬埔寨讓威士特丹號停靠,世界衛生組織秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)表示感謝,他在致函柬埔寨的信件中指出,「這是我們一直以來呼籲的、國際合作的範例」,「疫情爆發會為人類帶來最好及最壞的事」,「侮辱個人或是整個國家無濟於事,只會帶來傷害。」

據美聯社報導,威士特丹號今日上午停靠在施亞努港外海1公里處,當地一組衛生官員登船位船員進行檢疫。柬埔寨衛生官員指出,約有20名乘客表示出現肚子痛、發燒情形,不過官員認為,他們只是普通感冒症狀,不過出現身體不適的乘客仍會先受到隔離,如果他們最終被檢驗出新冠病毒,後續會為他們進行治療。

威士特丹號此前遭亞洲、太平洋四國拒絕停靠,淪為海上人球。船上共有1,455名乘客、802名工作人員,荷美公司先前強調,船上沒有人染上新冠病毒。

文章來源:WHO chief thanks Cambodian government for allowing Westerdam to dock in Sihanoukville, despite Coronavirus scare

文章來源:Ship barred by Japan and others amid COVID-19 fears docks in Cambodia

(中時電子報 吳映璠)