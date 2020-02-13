全球對抗新冠肺炎危機 川普大砍WHO經費

武漢肺炎與非洲伊波拉病毒疫情延燒之際，美國總統川普政府在新年度財政預算中大幅刪減全球衛生基金，減少提供世界衛生組織（WHO）經費，宣稱直接提供給特定國家較有效率。

鑑於國會兩黨一致反對川普刪減美國國務院和國際開發總署（USAID）預算的意圖，擬議中的這些刪減不大可能會發生，但其他項目與單位的預算已遭刪減，批評人士指出，此舉將讓美國在應對傳染病爆發時捉襟見肘。

全球衛生體系當前正在對抗兩波致命疫情，從中國武漢爆發的新型冠狀病毒疫情，如今已擴散到超過20個國家，6萬多人確診感染，至少1371人喪命；剛果民主共和國也正面臨史上第2嚴重伊波拉（Ebola）疫情，據報3429人感染，2251人喪生。

美國副國務卿畢根（Stephen Biegun）說：「此預算案藉由提升國家預防、偵測和應對爆發疫情以及防堵疫疾抵達我國邊界等能力，防範來自國內外的傳染病威脅。」

然而，在2021新年度預算案中，提供給全球衛生計畫的經費大幅縮減，從2020年度國會提撥的91億美元大砍至60億美元，甚至比川普政府去年要求的89億美元還少。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，其中提供世界衛生組織（WHO）的經費削減53%，泛美衛生組織（PAHO）更少拿75%。

國務院預算規劃司長皮特金（Douglas Pitkin）說，之所以削減WHO和PAHO預算，是為了讓兩個機構肩負起「更大問責與效率」。皮特金認為，相反地，直接向對象國家提供援助，是「解決特定疾病和特定健康危機」的最佳途徑。

但刪掉的30億美元全球衛生計畫預算，包括直接、雙邊援助。

WHO已於2月11日把武漢肺炎定名為2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）。