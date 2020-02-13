受到新冠肺炎疫情延燒帶動避險買盤湧向美元以及國際投資大戶做空歐元的雙重利空打壓下，歐元兌美元近來連連走貶，周三摜破1.09美元支撐，創下近3年新低價。

歐元周三最低來到1.0853美元，創2017年5月以來新低，周四儘管止穩，報1.0885美元，但今年以來就重貶逾3％。

歐元弱勢一大原因在於爆發新冠肺炎，導致資金湧向美元避險，追蹤美元對包括歐元在內共6大對手貨幣表現的美元指數周四盤中一度升破99大關，創逾4個月新高，今年以來就強漲逾2.6％。

渣打銀行全球G10外匯研究部暨北美總經策略部主管英葛蘭德（Steve Englander）表示，「過去幾周匯市的主軸就是美元挾著避險題材走升，若是新冠肺炎疫情幾個月內降溫，美國經濟受到的衝擊很可能遠比亞洲來得輕。」

而歐洲央行（ECB）貨幣政策向鴿派靠攏則刺激歐元貶勢，ECB總裁拉加德（Christine Lagarde）認為在提振歐元區經濟考量下，寬鬆貨幣政策有其必要，市場揣測ECB今年稍後可能進一步降息。

此外，籌碼面對於歐元也極為不利，根據美國商品期貨交易委員會（CFTC）的資料，2月初時槓桿基金持有的歐元淨空頭部位已來到2016年底以來最高。

野村證券貨幣策略師羅奇斯特（Jordan Rochester）指出，「市場歐元操作部位的資料顯示操作槓桿的投資大戶目前正一窩蜂拋售歐元，並將資金押注在其他行情波動較大的高收益貨幣。」

另一個不利歐元後市的發展是歐元區處於資本淨流入，歐元卻是不漲反跌，德意志銀行貨幣策略師薩拉維洛斯（George Saravelos）表示，2017年歐元區原本全年還呈現4,000億歐元的資本外流，但過去一年已轉為4,500億歐元的淨流入。

薩拉維洛斯指出，當前歐元走勢與資本流向背離的情況前所未見，他並預估，歐元短線可能進一步下探1.08美元。