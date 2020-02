出包！美醫院錯放新冠肺炎患者 急查接觸史

美防疫出包!據美國有線電視新聞網報導,一名衛生官員表示,由於院方與美國疾病管制與預防中心出錯,讓一名從武漢返回並確診新冠肺炎的女子從醫院放回海軍陸戰隊的隔離中心,美衛生單位正調查該名患者的接觸史。

報導指出,這名女子為當初美國從武漢首批撤僑名單中,並自5日進入作為隔離中心的美國加州米拉馬海軍陸戰隊航空站,但隔日就出現新冠肺炎症狀,與另外3名出現症狀的病患一同被送往加州聖地亞哥醫護中心。

醫院也將這些患者們的檢測樣本送去疾病管制與預防中心(CDC)的實驗室,不過據消息來源指出,4名檢測樣本中有3名的樣本被標示錯誤,導致CDC沒有注意到這些樣本是來自隔離中心,最終沒有測試到。在檢測沒有成果後,CDC員工又將錯誤地將其他測試陰性患者的結果通知院方,導致攜帶新冠肺炎病毒的患者9日下午又被送回到隔離中心。

不過這一錯誤被發現後,隔離中心的3人的樣本被重新檢查。最終,那名患者的測試結果呈陽性,10日上午又被送回醫院進行隔離治療,好在該患者症狀很輕,沒有發燒,僅有輕微咳嗽,而另外3名測試呈現陰性。

CDC副主席舒克特(Anne Schuchat)當時測試隔離中心的樣本時確實有點搞混,雖然不清楚病患在隔鄰中心待了多久,但她與其他人的接出相當有限,目前仍在詳細調查接觸史中。

此次確診的患者是美國迄今發現的第13例新冠肺炎病例。在這些確診病例中,有11人有大陸旅行史,另外2人則是美國本土人傳人病例。

文章來源:CDC and hospital errors led to US coronavirus patient being sent back to military base, health official says

(中時電子報 馮英志)