0確診也成海上人球 威士特丹號無處靠岸

泰國衛生部長今天表示，禁止荷美公司旗下郵輪威士特丹號（Westerdam）乘客下船。泰國成為最新一個因擔憂武漢肺炎疫情擴散而拒絕乘客登陸的國家，而船上並未出現確診病患。

總部位在美國邁阿密的嘉年華集團（Carnival Corp）旗下荷美航運公司（Holland America）昨天表示，乘客將於13日在曼谷上岸，並沒有理由相信有任何乘客染上武漢肺炎。

泰國公共衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）在臉書（Facebook）貼文說：「我已經下令，拒絕讓船停泊碼頭。」

日本、菲律賓和泰國等數個國家皆已拒絕威士特丹號停泊，擔憂俗稱武漢肺炎的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）肺炎疫情擴散。自中國湖北省武漢市不到兩個月前首先通報病例以來，目前全球累積死亡病例1,018例，確診病例4萬3,101例，大多出現在中國。

荷美航運公司表示，船上沒有乘客染病。據媒體報導，郵輪上有1,455名乘客和802名船員，原本目的地為日本橫濱，但遭當局拒絕靠港。

公司說：「這艘郵輪並未遭到隔離，我們沒有理由相信有任何新型冠狀病毒的案例，即便媒體傳出相關報導。」

公司先前表示，威士特丹號正航向曼谷，目前不清楚船隻是否將改變航向。

（中時電子報 丁世傑）