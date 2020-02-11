川普將訪問印度 強化戰略夥伴關係

美國白宮今天宣布，美國總統川普將於24、25日訪問印度，川普此行將進一步加強美印戰略夥伴關係。雙方除強化戰略關係外，預料也將進行會談，減少貿易上的分歧。

白宮推文指出，川普（Donald Trump）24、25日將前往印度，拜會印度總理莫迪（Narendra Modi）。此行進一步加強美印戰略夥伴關係，且彰顯美國和印度人民之間牢固而恆久的聯繫。

印度新聞信託社（PTI）引述白宮發言人葛里向（Stephanie Grisham）談話說，川普24、25日訪問印度期間將造訪新德里和莫迪的家鄉古茶拉底省（Gujarat）首府阿默達巴德（Ahmedabad）。

葛里向表示，在上週末的電話通話中，川普和莫迪同意，川普此行將進一步強化美印戰略夥伴關係。

面對中國在印度洋擴大軍事和經濟影響力，印度倍感威脅，正透過向美等國採購武器推動軍事現代化，同時加強與美國、法國、日本等國的戰略合作與夥伴關係等措施來對抗中國擴張。

國防部官員和知情人士稍早分別告訴路透，預計莫迪領導的印度內閣安全委員會將會趕在川普訪問前，批准印度海軍以約26億美元向美採購24架MH-60R多功能海鷹直升機（MH-60R），強化印度海軍的反潛能力，應對中國頻頻在印度洋出沒的潛艦。

News 18報導，從2007年以來，印度軍事採購已逐漸從俄羅斯轉向美國，印度向美國採購的武器金額已達到170億美元，印度希望藉此軍事現代化縮小與中國的差距。

由於印度是美國印太戰略的重要一環，川普訪問印度將強化美、印間的戰略與軍事合作。

美印戰略與夥伴關係論壇（US-India Strategic and Partnership Forum）主席阿吉（Mukesh Aghi）告訴PTI，川普訪問印度是向區域傳達一重要訊息，即印度是美國的重要合作夥伴，且川普非常重視。這是因為印度不僅在它的鄰國中發揮作用，也在確保南海與印度洋地區成為全球國際秩序一部分中發揮作用。

此外，美印雙方在貿易上仍有許多糾紛，川普與莫迪也將藉著這次會面進一步縮小雙邊的分歧。

印度裔美國慈善家藍葛斯瓦米（M R Rangaswami）告訴PTI，川普訪問印度將檢視美印間必須解決的貿易問題，同時加強美印在各領域的合作。

莫迪2018年曾在華府與川普會面時邀請川普擔任2019年1月26日印度共和日（Republic Day）的主賓，但白宮2018年10月表示，由於日程安排，川普無法以主賓身份出席印度共和日。

不過，印度官員透露，雙方之後持續聯繫，以敲定川普訪問印度的時間。直到2019年11月，川普告訴記者，莫迪邀請他訪問印度，「我將在某個時間點訪問印度」。如今川普2月底即將展開印度行。

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