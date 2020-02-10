鮑爾國會作證 聚焦利率、肺炎

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）周二與周三兩天將赴國會、就半年度貨幣政策發表證詞。鮑爾除了將重申當前利率政策不需進一步調整，另外針對新冠肺炎是否將對美國經濟造成威脅，勢必成為外界另一關注焦點。

鮑爾預定在台北時間周二與周三晚間11點，分別出席眾議院金融服務委員會與參議院銀行委員會作證。然而未來利率走向與新冠肺炎將如何影響美國與全球經濟，預料最受矚目。

儘管多數經濟學家認為Fed今年將維持利率政策按兵不動，不過隨著新冠肺炎疫情持續惡化，並可能對美國經濟帶來新的風險，目前預期Fed今年可能再度降息的聲音已逐漸浮現。

Mazars會計顧問公司聲稱，由於新冠肺炎可能阻礙全球經濟復甦，因此全球央行、特別是Fed，可能被迫再度量化寬鬆以提振經濟成長。它還提到，如果鮑爾今年底至少再度調降利率一次，市場並不會感到太過訝異。

鮑爾過去曾表示，欲了解中國經濟的實際面貌「非常困難」，如今再加上新冠肺炎作亂，使其難度又向上提升不少。

鑒於中國經濟規模現今在全球占著舉足輕重的地位，肺炎爆發不但打亂了中國經濟運作，並讓全球供應鏈陷入混亂。

這也意味鮑爾本周在國會作證時，除了利率政策，他如何評估新冠肺炎對美國經濟的影響，也將是投資人鎖定的焦點。

Fed在上周五發布半年度貨幣政策報告時指稱，貿易緊張情勢已經有所舒緩，此外全球經濟前景也出現了好轉跡象，不過新冠肺炎的溢出效應，卻對全球經濟前景帶來新的危機。

不過報告並沒有暗示利率政策將因此出現立即性改變。美國聯邦基金利率繼去年三度下調後，目前已降到1.5％到1.75％的歷史低點。