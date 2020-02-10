疫情燒不停 Sony宣布退出MWC

因應新冠肺炎（NCP）疫情持續升溫，儘管MWC（全球行動通訊大會）主辦單位GSMA（全球行動通訊系統協會）指出，仍舊有超過 2800 家廠商將會參與本屆展會，但參展廠商主動退出的潮流不停歇。在LG電子、輝達（NVIDIA）、愛立信（Ericsson）等廠商宣布退出後，Sony成為了最新搭上這一趟「退展」列車的主流廠商。

根據外媒報導，Sony透過聲明指出，為了我們顧客、合作夥伴、媒體以及員工的健康與安全，做出了退出本屆MWC 的艱難決定。原本預計在MWC 2020（展期2/24～2/27）期間舉辦的Sony記者會，官方指出將改成僅以線上直播方式進行，沒有線下的記者會。此外也將退出本屆 MWC 展會的現場展覽。GSMA 並沒有立即針對Sony的決定做出回應。

目前針對新冠肺炎的疫情，GSMA目前都仍決定照常舉行 MWC 2020 展會。不過防疫措施將會升級，不僅將會在交通擁擠地區增加消毒與清潔工作，且在現場提供醫療支援。並且大會也將宣傳，提醒與會者今年展會的「不握手政策」。除此之外，所有來自中國大陸湖北省（新冠肺炎爆發地點武漢位在湖北省境內）的旅客都將被禁止參加MWC。此外，所有曾去過中國大陸的參展者都必須提供護照戳章或健康證明，提供他們在出席MWC之前已經待在中國大陸以外地區14天，且所有與會者都須證明自己沒有與被感染者接觸過。

目前，已經確定不參與本屆 MWC 展會的廠商包含：LG電子、輝達、亞馬遜以及愛立信，Sony 最新宣布退出的廠商。而中興（ZTE）宣布取消展會中的記者會，但仍將參展。小米、華為、OPPO、聯想等大陸廠商都仍在推進參加MWC的計畫，不過也有可能因為疫情而生變。另外，三星電子也正考量退出本屆展會的可能性，讓MWC 2020尚未到來，就已經話題不斷。根據 GSMA 聲明，MWC 2020 將會在2月24日至27日之間舉行，截至目前仍有超過2800家廠商將會出席。

根據《騰訊科技》，新型冠狀病毒疫情截至2月10日14:05之前，在中國大陸確診數40235例，死亡人數909人。在湖北省累積確診則有29631例，死亡人數871人，是本次新冠肺炎的主要疫區。為防範疫情，中國大陸已經在2月7日宣布湖北「封省」。今（10）日則是北京、上海陸續宣布封城（封閉式管理），引起極大關注。（中時電子報 黃慧雯）

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