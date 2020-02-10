國際重點新聞》馬國下修今年經濟成長率

今國際相關新聞的重點摘要如下：

1.馬來西亞下修今年經濟成長率

馬來西亞總理馬哈迪（Mahathir Mohamad）10日（周一）表示，該國今年經濟預期擴張4.5％，低於先前政府估計的4.8％。

馬哈迪在一場商業會議演說指出，由於面臨「艱難時期」，使政府修正經濟成長預測。他並提及，「在政府良好的財政紀律之下，我們今年的預算赤字可望縮減至3.2％。我們承諾將提供投資者穩定的商業環境以及對企業友善」。

有鑑於冠狀病毒疫情持續，馬來西亞財政部上周表示，考慮推出刺激經濟措施，希望緩和經濟衝擊。

（陳怡均）

2.印度巴士觸碰電纜線起火燃燒 釀10死

印度官員今天表示，一輛巴士接觸到路邊電纜線後起火燃燒，至少10人喪命。

印度新聞信託社（Press Trust of India）引述警方的話報導，這起意外發生在印度東部奧里薩省（Odisha），一輛搭載約40名乘客的巴士碰到11千伏特的電纜線後起火燃燒。

根據報導，克塔克市（Cuttack）醫院緊急應變官員說，另有5人傷勢嚴重。

報導引述消防總長塞西（Sukant Sethi）的話說，初步調查顯示，巴士行經一條狹窄道路時，駕駛試圖讓路給一輛兩輪車，置物架不慎碰觸到低垂的電纜線，引發不幸事件。

（中央社）

3.泰軍人濫射增至30死 泰國數百人燭光晚會悼念

泰國東北部呵叻府昨天發生一名泰國軍人開槍濫射事件，據法新社報導，累計死亡人數已增至30人。數以百計泰國民眾今晚舉行燭光晚會，悼念這場「前所未有」槍擊事件罹難者。

這名槍手昨天逃出軍營後沿路射殺民眾，最後逃入呵叻府首府柯叻（Korat）的Terminal 21商場和警方對峙，引發購物民眾倉皇逃散。經過一夜槍戰，槍手今天上午遭狙擊手擊斃，結束17小時危機。

呵叻府首長告訴記者，截至目前死亡人數為30人，另有數十人受傷。死者包括追捕槍手的安全部隊人員和一般民眾，其中有一名僅13歲的男孩。

參加燭光晚會的民眾手持蠟燭，現場有僧侶祈禱誦經。民眾在白紙上寫下各種悼念文字攤在地上，包括「永遠懷念」和「祝您一路好走」。

（中央社）

4.瑞士公投結果出爐 逾6成選民支持反恐同新法

瑞士今天針對一項反對仇視同性戀的新法律進行公民投票，最終計票結果出爐，大約63%瑞士選民支持擴大現有反種族歧視法律的適用範圍，性取向也納入其中。

法新社報導，即便有民粹主義右派的瑞士人民黨（Swiss People’s Party）強烈反對，瑞士公投最終計票結果顯示，約有63%選民投票贊成擴大現有反種族或反宗教歧視法律的適用範圍，要把性取向納入其中。

瑞士社會民主黨（Social Democratic Party）國會議員芮納（Mathias Reynard）向當地電視台表示：「這是歷史性的一天。」

芮納還說：「對於每一個人和遭受歧視的任何人來說，這傳達了一個重大的信號。」

根據瑞士各邦的公投計票數據顯示，日內瓦邦（Geneva）選民支持比率高達76%，但斯威茲邦（Schwyz）和烏里邦（Uri）等鄉村地區各邦的反對比率較支持還高。

瑞士早有法律禁止基於種族或宗教理由歧視或煽動仇恨，但瑞士國會2018年通過新法，擴大法律適用範圍，把性取向納入。違反這項新法的民眾可被處最高3年有期徒刑。

不過，反對人士取得超過5萬份連署書，達到瑞士實施直接民主制度的必要門檻，因此將這項反恐同新法交付公民投票。

（中央社）

5.伊朗發射人造衛星 未能進入軌道

伊朗國防部的太空部門發言人霍西尼（Ahmad Hosseini）宣布，伊朗今天「成功」將一顆衛星發射至太空，但沒有送入預定軌道。

法新社報導，霍西尼指出，這顆衛星是在當地晚間7時15分發射，並行經預定發射軌跡的90%距離，高度達到大約540公里。

霍西尼向伊朗國營電視台表示：「鳳凰號火箭（Simorgh）成功將札法衛星（Zafar）送進太空，但火箭沒有達到將衛星送入預定軌道所需的速度。」

伊朗通訊部長賈赫羅米（Mohammad Javad Azari Jahromi）也在推特（Twitter）發文承認衛星發射「失敗」。

伊朗今天發射衛星是德黑蘭當局太空計畫的最新舉措，但美國認為伊朗的太空計畫有助於發展彈道飛彈科技。德黑蘭當局則否認太空計畫是研發飛彈的幌子。

（中央社）

6.阿根廷北部缺水 8名孩童死於營養不良

阿根廷北部沙爾塔省因缺水、衛生條件不良，今年為止已造成8名孩童死於營養不良，當地政府宣布社會衛生緊急狀態，當地醫生也請求無國界醫生組織協助。

阿根廷論壇報（El Tribuno）報導，少數原住民「維奇」人（Wichí）居住的北部沙爾塔（Salta）、查科（Chaco）省因長期缺水、生活貧困、衛生條件不良，截至今年1月底，不到1個月即有6名兒童及1名原住民婦女因營養不良而死亡。

另有10名未成年孩童情況危急。本月7日又發生1名5歲原住民孩童死於脫水和疾病感染。

阿根廷網路媒體Izquierda Diario報導，9日1名7月大嬰兒因體重不足死於沙爾塔省的塔加爾（Tartagal）醫院，這已是今年為止當地第8名孩童死亡。媒體指這些地區長期貧困、邊緣化，被阿根廷政府遺忘。

拉丁美洲無國界醫生組織前任主席特洛塔（Carlos Trotta）等多名醫生1月底發表公開信，請求無國界醫生組織協助這些地區。他們指出不到1個月已有6名兒童死於營養不良，26名兒童因營養不良住院治療中。當地原住民正遭受一場人道主義危機。

在多名孩童死於營養不良後，沙爾塔省政府也宣布部分地區進入社會衛生緊急狀態，以180天為期，提供當地弱勢居民食物、安全飲用水和公共衛生服務。

聯合國、聯合國兒童基金會（Unicef）、世界衛生組織，歐盟和紅十字會代表8日也齊聚沙爾塔省舉行會議，了解當地原住民社區多名孩童死亡的原因。

阿根廷社會發展部長阿洛尤（Daniel Arroyo）坦承，沙爾塔北部的情況相當嚴重，政府部門已和軍隊合作進駐協助居民。當地最嚴重的問題是缺水，孩童飲用水的情況極差，導致腹瀉、脫水和營養不良等問題。

（中央社）

7.越南專機運物資助中國 接回滯留武漢僑民

越南政府昨晚出動專機前往湖北省，運送醫療物資援助中國對抗武漢肺炎疫情，同時接回30名滯留武漢市的僑民。專機今晨返抵越南，立即展開隔離人員與消毒等工作。

2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）疫情持續延燒。越南政府日前表示，將提供價值50萬美元（約新台幣1523萬元）的醫療用品等物資，協助中國對抗疫情。越南紅十字協會也捐贈價值10萬美元的物資，幫助中國防疫。

快訊新聞網站今天報導，越南國家航空公司HVN68號專機於昨晚從河內內排國際機場（Noi Bai）出發，將醫用物資運抵中國湖北省武漢市，卸貨後運載30名越南僑民返國。

報導指出，由於有意願返國的僑民當中有1名懷孕36週的孕婦，所以航空公司已安排一名醫師陪團，幫助與照顧孕婦。這架專機今天凌晨返抵北部廣寧省（Quang Ninh）雲頓機場（Van Don）。

報導說，這些乘客依照從疫區返回越南的相關程序，進行體溫檢測以及辦理入境等手續後，並接受14天隔離觀察與健康管理。地勤人員也立即展開乘客行李與飛機消毒等工作。

越南衛生部統計，截至9日為止，越南境內累計有14起新型冠狀病毒確診病例，包括11起本國籍病例、2起中國籍病例與一起越裔美國籍病例，其中8名患者最近曾經前往武漢市，其餘6名患者因與前例接觸而患病。

（中央社）

8.肯亞人新賺錢商機 幫歐美學生寫論文

學生時代，許多人都會在心裡想「要是有誰能幫我寫作業就好了…」現在已不是夢想，「學術論文代筆（Academic writer）」這個行業，在東非的肯亞共和國非常盛行。

住在肯亞中心的25歲大學生瑪莉（Mary Mubugua）就做著這樣的工作，幫美國、英國、澳洲的大學生寫作業，作業的內容包羅萬象，安樂死的是非、宇宙殖民地化等…都是她要幫忙寫的題目。生意好的時候，一個月可以賺到320美元（約新台幣9,700元），看起來很少，但在肯亞當地已經算很多了，因為肯亞的平均年收入是1,700美元（約新台幣51,000元）。

瑪莉小學2年級時，母親就過世了，為了幫忙照顧及拉拔弟弟及妹妹，她拼命唸書，獲得親戚的資助及政府的獎學金才付得出大學學費，現在靠代筆，平均年收入可以達到2,000美元（約新台幣60,000元），算是平均之上。

肯亞的「論文代筆」行業已行之有年，至少有10年以上的歷史，隨著網路的普及、需求激增，而且代筆者的英文都很好，瑪莉也不諱言：「我知道這是違法的，但我沒有其他更好的工作。」有需求就有供給，才是不變的真理。

（CTWANT）

9.巴勒斯坦決議案草案 對美中東計畫批評字眼軟化

聯合國安理會將表決修訂版巴勒斯坦決議案，根據法新社取得的副本，修訂版決議案拿掉原本對美國總統川普中東和平方案的譴責字眼，以沒那麼咄咄逼人的措辭替代。

最新版的決議案也不再指名道姓指出美國為中東和平方案的作者，批評語氣也比原版輕一些。

這是因為在11日安理會投票前夕，外交壓力升高所致。

突尼西亞與印尼4日提出的原版決議案指責美國的中東和平計畫「違反國際法，也不符合國際對促成公正、廣泛、永續的以巴衝突解決方案認可的權責範圍」。

新版則說，美國倡議的計畫，「背離聯合國相關決議案明定，對促成公正、廣泛、永續的以巴衝突解決方案認可的權責範圍」。

（中央社）

10.缺零件 起亞韓國3座工廠暫停生產

起亞汽車（Kia Motors）高層10日（周一）表示，由於汽車零組件缺貨，該車廠暫停韓國三座廠房的產能。

起亞高層指出，光州（Gwangju）和所下里（Sohari）廠房的生產線將於周一與周二暫停，該公司持續關注汽車零組件何時能取得，以評估恢復生產的時間。至於華城（Hwaseong）工廠則在周一停止生產，預計周二恢復產能。

起亞與母公司現代汽車上周五宣布，中國廠房將於2月17日復工。

（陳怡均）