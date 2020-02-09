新冠肺炎 給能源公司最後一擊

許多美國能源公司經營陷入困境之際，新冠肺炎爆發蔓延後潛在衝擊全球經濟，讓投資人擔人部份能源公司將因此遭最後致命一擊。

市場看好中美達成初步貿易協定和美伊在中東緊張局勢，讓西德州油價1月首3個交易日每桶逾60美元。但隨後持續走跌，2月4日更出現逾1年來首次低於50美元。元旦以來累跌逾2成。

新冠肺炎疫情讓人擔心全球經濟受衝擊而拖累原油需求。儘管疫情仍未對產油國造成明顯打擊，但以沙烏地阿拉伯已考慮減產來穩定油價，愈來愈多專家憂慮疫情衝擊。

像花旗才剛把首季布蘭特油價預估從69美元調升至64美元，但上周已大砍15美元至54美元，第2季更預估50美元。

油價走跌對美國頁岩油商衝擊很大，因為獲利減少同時還必須應付龐大償務。美國銀行業3月將根據石油期貨價對能源公司貸款上限做2年一度檢測。

華爾街日報報導，法律事務所Haynes and Boone合伙人貝克漢（Charles Beckham Jr.）說，若能源需求實質衰退而供應沒同步減少，能源公司破產家數將快速增加。

專家認為能源需求大減是油市最難解決的問題。中國大陸是全球最大原油進口國，外界原先預估今年全球能源需求增長數量約三分之一來自中國，但新疫情將讓這預期落空，需求甚至可能減少。

投顧Tortoise能源資產基金經理人薩莫爾（Rob Thummel）認為目前油價仍高於2016年初低點許多，天然氣價格長期走低才是頭痛問題。穆迪2月初把北美最大天然氣生產商EQT信評調降至垃圾級。

Haynes and Boone資料顯示去年第4季北美能源公司倒閉37家，超過前3季合計15家。

薩莫爾不認為僅新疫情單一因素會激發能源業倒閉潮，因為能源業最大問題是產量不斷增加，拖累油價而衝擊獲利。

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