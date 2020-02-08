FED示警 新型肺炎威脅美經濟前景

鑑於新型肺炎疫情持續延燒，美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）在呈交國會的半年度報告中指出，新型肺炎外溢效應可能為美國經濟前景造成新風險。

聯準會在半年度貨幣政策報告中指出，新型肺炎對美國經濟前景帶來無法預測，也不可預料的問題。新型肺炎疫情恐將導致中國大陸經濟成長受阻，進而影響全球經濟。

根據報告顯示，由於大陸經濟規模龐大，若是遭受任何重大顛簸，可能導致風險胃納縮減、美元升值，貿易萎縮和商品價格下跌，波及美國和全球市場。

鮑爾預定12日與13日赴眾院與參院發表半年度貨幣政策報告。

聯準會表示：「由於貿易政策衝突緩和，海外國家經濟成長出現穩定跡象，和金融市場動盪減輕，美國經濟展望的下行風險在2019年下半年逐漸減弱。美國經濟發生衰退的機率在近幾個月顯著下降。」

不過聯準會也提到，新型肺炎的餘波效應、資產價格躥升，以及企業負債品質惡化，可能在經濟低迷的時期成為新風險。

瑞銀全球財富管理公司投資長海菲勒（Mark Haefele）指出，新型肺炎疫情何時能得到控制依然存在相當大的不確定性。

聯準會亦指出，美國經濟成長步伐超過十年，經濟依然維持穩健擴張，勞動市場持續為新加入和現有勞工提供足夠的工作機會。

近期的經濟指標顯示，全球製造業和貿易活動低迷似乎已經接近尾聲，而全球的消費者支出和服務業活動持續給予經濟支撐。

自中美簽定第一階段貿易協議，和全球製造業開始浮現好轉跡象，使得金融市場1月氣勢如虹，不過新型肺炎疫情再次點燃市場憂慮，使得美國10年期公債殖利率7日跌破1.6％，降至1.58％，寫下2019年10月以來新低水準。