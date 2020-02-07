陸24家門市關門 Burberry：衝擊精品需求

新型肺炎疫情爆發以來，中國多地封城、商家歇業已波及當地精品需求。英國精品品牌Burberry甚至表示，這波疫情對香港精品需求的衝擊「比反送中抗爭還嚴重」。

Burberry在中國開設的64家門市當中已有24家被迫關門，其餘門市縮短營業時間。該公司估計中國門市來客量較往常減少80％，而香港門市也有類似情況。Burberry財務長布朗（Julie Brown）表示：「情況比反送中抗爭時還嚴重。」

早在疫情爆發前，華爾街曾預期Burberry今年度（今年3月底止）營收成長4％至28.2億英鎊（約36.5億美元），營業獲利可望達到4.5億英鎊。今年1月疫情剛爆發時，Burberry還曾預期今年度營收成長率約在1％至5％之間，高於先前預期的零成長。

但Burberry執行長戈貝提（Marco Gobbetti）卻在6日改口表示：「中國新型肺炎疫情擴散對精品需求造成實質負面影響。」此話一出再度打擊投資人信心。

Burberry股價繼6日收盤下跌後，7日開盤續跌5％，儘管盤中跌幅縮小至2％，但與1月高點相比依舊下跌15％。

投資機構傑富瑞（Jefferies）在1月曾表示，今年Burberry營收約有46％來自中國，比整體精品產業的40％比重還高。中國市場也是戈貝提的多年振興計畫重點之一，希望在當地推出更多頂級商品來衝高業績。

Burberry在1月曾表示，今年專為農曆春節製作的宣傳廣告市場反應良好，當時Burberry還打算4月在上海舉辦今年秋冬新品發表會，如今計畫恐怕生變。