銷售稅上調 日本12月家庭支出連3降

日本官方7日（周五）公布12月家庭支出呈現連三個月下滑，且跌幅大於市場預期，反映消費者因銷售稅調升而緊縮開銷。儘管此次數據不含新型肺炎的影響，但分析師認為，隨著疫情波及觀光業，將拖累未來數月民間消費表現。

經濟財政再生大臣西村康稔（Yasutoshi Nishimura）周五表示，首相安倍已下令內閣採取「所有必要措施」，包括動用政府預算準備金，俾以降低疫情對經濟的打擊。

去年10月日政府將銷售稅由8％調升至10％，使消費者勒緊荷包，令全球第三大經濟體日本陷入提振動能的苦戰。如今中國爆發新型肺炎疫情，勢必對日本產能與出口構成新的威脅。

據官方資料，12月家庭支出較前一年同期衰退4.8％，跌幅遠超過市場預期的1.7％。

受累於銷售稅調升，去年10月家庭支出銳減5.1％，衰退程度創2016年3月以來最大，11月家庭支出則萎縮2.0％。

農林中金總合研究所首席經濟學家南武志（Takeshi Minami）指出，暖冬導致一些季節性商品賣不出去，再加上「消費者信心下滑與疫情爆發等因素，對今年1到3季的民間消費不能抱持太高期待」。

一位政府官員也表示，溫和的氣候對12月許多商品銷售造成負面影響，例如冬季蔬菜。另外，暖爐、暖氣機的買氣也都受到調稅後消費縮水的衝擊。

該官員提及，外食與娛樂開銷也明顯縮水。

薪資成長低迷是拖累民間消費的另一隱憂。去年12月經通膨調整後的實質薪資下滑0.9％，寫下連三個月走低。2019全年實質薪資縮水0.9％，扭轉2018年上揚0.2％之勢。