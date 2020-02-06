高通示警：疫情威脅全球手機產業

通訊晶片大廠高通（Qualcomm）預警，中國武漢肺炎疫情惡化將威脅全球手機產業，無論是手機製造或市場需求都會受到影響。即便高通預期本季營收優於預期也無法穩住投資人信心，6日早盤股價大跌4.2％，每股87美元。

高通財務長帕奇瓦拉（Akash Palkhiwala）於5日盤後財報發表會上表示：「高通預期新型冠狀病毒將對手機市場需求及供應鏈帶來極大變數。」

高通上季（去年12月底止）營收年增5％至50.8億美元，每股盈餘（EPS）經調整後年減18％至99美分，但優於分析師預期。高通表示上季營收成長主要拜專利授權金所賜。

去年全球智慧型手機銷售成長減速，對高通及整體晶片產業造成衝擊，但高通執行長莫倫科夫（Steve Mollenkopf）表示，上季財報亮眼反映產業已露出曙光。

高通上季營收成長主要受惠於iPhone 11大賣，推動高通專利授權部門營收年增38％至14億美元，彌補晶片部門營收的3％跌幅。

高通預期本季晶片出貨量約在1.25億至1.45億片之間，低於前一季的1.55億片，但看好本季晶片部門營收39億至45億美元，高於分析師預期的38億美元。

高通預期本季總營收在49億至57億美元之間，中間值高於華爾街預期的51億美元。

儘管高通財測優於預期，但武漢肺炎造成的市場恐慌仍使高通股價在5日盤後下跌3.75％。

高通5日將今年全球5G手機銷售量預估範圍維持在1.75億至2.25億支，並強調今年全球最大5G市場並不在中國，反而在美國、韓國及日本，企圖淡化武漢肺炎對5G需求的衝擊程度。

莫倫科夫也表示：「假設日後中國大陸供應鏈或需求面出現問題，高通也有其他區域市場可替代，因此我們偏好從策略規劃來評估事業前景，確保高通在不同市場都保有優勢。」