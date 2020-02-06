亞幣今年表現 泰銖吊車尾

泰銖兌美元在2019年飆升7.9％，升幅為亞洲貨幣之冠，如今因中國大陸爆發最新冠狀病毒疫情，使泰銖匯率大跌，今年兌美元重貶4.1％，表現在亞幣吊車尾。經濟學家認為，中國觀光客與出口需求銳減將打擊泰國經濟，預料該國央行接下來仍會降息。

周四盤中，1美元約兌換31泰銖。

泰國央行周三意外宣布利率降至歷史低點，盼能提振成長動能。該央行坦言，冠狀病毒擴散是拖累經濟成長的原因之一。

法國投資銀行Natixis資深經濟學家阮貞（Trinh Nguyen）周四接受CNBC節目訪問時指出，「泰國太過仰賴外部需求，尤其是來自中國的需求。」

阮貞表示，中國觀光客帶來的收入約占泰國國內生產毛額（GDP）約2.7％，對中國的出口額，估計約占泰國GDP的逾6％。

她提及，「我們知道觀光業勢必受重創」，出口也可能是「另一個拖累泰國經濟的因素」。泰國經濟規模約達5,000億美元。

阮貞說，「在此考量下，我們將泰國今年經濟成長下修至僅2.2％，意味該國將遠不及世銀（World Bank）設定要在十年達到高所得地位而設定的5％目標。」

此波疫情自武漢爆發，如今中國許多城市已宣布封城，企業因中國延長過年假期而停擺，中國全面暫停海外旅遊出團。

中國擁有全世界最龐大的海外觀光人口，根據中國出境遊研究所（Chinese Outbound Tourism Research Institute）資料，泰國2018年的中國旅客數已達1,050萬人，略低於香港和澳門。

觀光業首當其衝，也讓原本脆弱的泰國經濟再添隱憂，多位經濟學家認為，這促使泰國央行可能必須再度降息，俾以帶動經濟成長。

荷蘭銀行ING亞洲經濟學家史卡博（Prakash Sakpal）指出，「我認為只降息一次應該不足以阻擋擴張減緩之勢，更遑論還要提振成長。」