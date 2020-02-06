肺炎疫情衝擊經濟 菲泰降息

鑑於武漢肺炎疫情衝擊經濟展望，繼5日泰國央行意外將利率降至歷史新低後，菲律賓央行6日跟進宣布降息因應，新加坡央行雖維持利率水準不變，但表示貨幣有「充足的寬鬆空間」。

菲律賓央行6日宣布調降基準利率一碼至4.25％，《華爾街日報》調查七位經濟學家意見，四位預期降息一碼，其餘三位認為央行將按兵不動。

泰國央行貨幣政策委員會5日一致同意，將基準一日附買回利率調降一碼至1％，降至歷史新低水準。市場原預期泰國央行將按兵不動。

泰國央行同時表示，2020年的經濟成長率可能大幅遜於先前預測。泰國經濟原已經受到嚴重乾旱與延後通過年度預算影響，武漢肺炎再重創泰國觀光業，進一步威脅經濟成長。

泰國央行貨幣政策委員會秘書長Titanun Malikamas在例會後表示：「由於經濟前景轉趨疲軟，金融穩定性變得更加脆弱。有鑑於此，央行迫切需要調節貨幣和財政政策。」

此外，新加坡金融管理局（MAS，相當於央行）雖將利率按兵不動，但有意讓貨幣貶值。星國央行在聲明中指出，新加坡的匯率區間有「充足的寬鬆空間」，以反映武漢肺炎對經濟的衝擊。

泰國與新加坡深受武漢肺炎衝擊，確診病例數僅低於大陸與日本。2019年大陸觀光客占泰國的外國旅客比重逾四分之一，近日大陸遊客人數銳減，嚴重打擊泰國觀光業。

澳盛銀行駐新加坡亞洲研究部門主管Khoon Goh指出，大陸旅客停止赴泰國觀光，泰國經濟將深受影響。

馬來西亞大型銀行Maybank大幅下修新加坡2020年的經濟成長率預測，由1.8％一口氣調降至1.1％，稱武漢肺炎與旅遊禁令將威脅旅遊和零售業，大陸供應鏈中斷也將對製造商造成連鎖反應。