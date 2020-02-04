Panasonic合資Tesla電池事業 首見獲利

日本電子大廠Panasonic公布上季財報顯示，該公司與電動車大廠特斯拉（Tesla）合資成立的電池事業首度實現獲利，令高層主管鬆了口氣，因為這證明該公司砸下16億美元投資電池廠終於出現回報。

受此消息激勵，Panasonic 4日股價大漲10.04％，每股報1,184日圓。

據Panasonic財報顯示，第三季（2019年10～12月）營業獲利年增2.9％至1,004億日圓，主因在於旗下電池合資事業表現強勁，足以抵消工廠自動化感測器與電容器等產品在大陸下滑的銷售業績。上季營收從2.07兆日圓降至1.91兆日圓。

該公司財務長梅田博和（Hirokazu Umeda）指出，電池事業由虧轉盈，主因在於產量攀升促使原料成本下降。梅田博和表示：「我們希望明年可以穩定獲利。」

電池事業上季首見獲利，對Panasonic來說可說是大好消息。畢竟大陸電池製造商寧德時代（CATL）3日證實，該公司已與特斯拉簽訂電池供應協議，恐危及Panasonic獨家供應商地位。

Panasonic日前與特斯拉在美國內華達州合建「超級工廠」（Gigafactory），雙方投資金額高達50億美元，當時談妥由Panasonic為特斯拉電動車Model 3生產鋰電池。

但該廠2017年投產後產量難以提高，導致雙方關係一度緊張，特斯拉執行長穆斯克甚至怪罪Panasonic拖垮Model 3產量。

梅田博和指出，他們並未過度擔心喪失特斯拉獨家供應商地位，僅強調未來將持續專注生產Model 3與Model Y電池。而問及武漢肺炎影響時，梅田博和回應「尚無法預估衝擊」並預期疫情將持續一陣子，而公司考慮尋找替代生產地點應變。