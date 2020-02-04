疫情延燒 日航和全日空擴大停飛中國航班

中國境內2019新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情擴大蔓延，導致商務和一般旅客減少，日本航空和全日空飛航成田和北京等一部分往返中國大陸航線，決定擴大停飛至3月28日。

日本放送協會（NHK）報導，其中日航（JAL）飛航成田和北京、成田和上海以及中部機場和上海的3航線，已決定從2月17日起至3月28日停飛。

在此之前，日航飛航中國大陸共營運9航線，每週往返98班，這次停飛措施將使得營運減為6航線每週往返43班，航班腰斬逾半數。

全日空（ANA）方面，飛成田與北京此一航線，決定自2月10日起至3月28日停飛。

加上先前已宣布的停飛武漢航線至3月1日止，全日空飛航中國大陸航線，將從營運18航線每週往返165班，減為16航線每週往返144班。

此外，羽田與北京航線，也決定從每週往返14班減為每週往返7班。

飛中國大陸航線的其他日本航空公司也正擴大停飛措施，廉航捷星日本航空（Jetstar Japan）的成田與上海航線，決定自2月5日起至3月28日停飛。另一廉航春秋航空日本（Spring Airlines Japan）的成田與武漢航線，也決定停飛至3月28日。

（中央社）

延伸閱讀

全球首宗輸出個案 陸人在泰國確診武漢肺炎

武漢肺炎衝擊全球 疫情整理一次看

WHO武漢肺炎疫情地圖 台灣病例被消失了！