美出現第2起人傳人 官員估恐大爆發

武漢肺炎疫情持續延燒，截至4日在陸已有確診病例20,624、共造成427死，其中美國不僅已出現11起確診病例，更傳出第二起人傳人，而美國呼吸疾病中心主任梅索尼爾表示，新型冠狀病毒的危機是「前所未有」的，不僅據爆炸性，可能演變成一種流行疾病。

據美國之音報導，上周末在加州出現第二起人傳人病例後，美國國家呼吸道疾病暨免疫中心（National Center for Immunization and Respiratory Diseases）主任梅森尼爾（Nancy Messonnier）預估，美國將會出現越來越多因接觸密切而感染新冠狀病毒的病例。她說，這種全球性致命危機具有爆炸性，而且「前所未有」，可能演變成一種流行性疾病。

美媒「野獸日報」（The Daily Beast）報導，梅森尼爾說，預計在密集接觸之下，會有更多人傳人病例出現，現今目標是要要如何減緩病毒入境美國的速度。對此，全美各地11個機場已經實施嚴密的入境檢疫隔離措施。

梅森尼爾指出，目前有167人接受病毒檢測後呈現陰性，另有82人待定。其中在加州舊金山灣區的聖塔克拉拉郡（Santa Clara County），以及接近蒙特雷的聖貝尼托縣（San Benito County）傳出各傳出兩起病例後，加州已成為地方傳染的中心。

為了防範病毒入境，美國疾病管制暨預防中心（CDC）同時進一步詳述美國因應旅客從大陸赴美的計畫，其中指出如果他們曾到大陸湖北省或武漢市，可能面臨14天隔離，而搭乘美國國務院專機撤離武漢的美國公務員，將到軍事基地接受14天隔離觀察；而那未出現症狀的人將獲准前往他們最後的目的地，但會被要求居家隔離觀察14天。

不過美國先前決定禁止14天內曾赴大陸的外籍旅客入境並宣布美國公民隔離措施，引起陸外交部不滿，不僅指控此舉是散布「恐慌」情緒，更稱美國未能提供任何實質性幫助。對此，梅森尼爾駁斥此一說法，在CDC有相當強的科學家，在很類似疾病方面有很多技術經驗，「我們在大陸實地的行動將有所幫助」，且未來計畫會有更多專機撤僑。

文章來源：CDC Coronavirus Boss Calls Spread ‘Unprecedented’ as Cases Surge in U.S. and Abroad

（中時電子報 馮英志）

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