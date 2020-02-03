假訊息流竄 驚悚大師關臉書

臉書表態不會跟進谷歌、推特等對手，審核或禁登政治廣告，引發外界反彈批評，名人紛刪臉書帳號以示抗議。美國驚悚小說大師史蒂芬金（Stephen King）也是其中之一，不滿政治假訊息滿天飛，他發推文宣布停用臉書帳號。

史蒂芬金上周五（31日）在推特上解釋自刪臉書原因。他推文寫道：「我停用臉書，實在是對政治廣告充斥的假訊息不安，對臉書保護用戶隱私的能力沒有信心。」

在推特上相當活躍的史蒂芬金，擁有560萬追隨者，他長久以來對美國總統川普不假辭色，也無懼透過社群媒體發表政治意見。

社群龍頭臉書在上月9日表示，不會跟進同業禁登政治廣告，也不會為了防範政治廣告的不實訊息在網路上散播，制定所謂的失效安全（fail-safe）措施，結果招致排山倒海的批評。

臉書爭食數位廣告市場大餅的主要對手谷歌，早在去年11月祭出打擊假訊息措施。另一社群平台推特，則於去年10月宣布禁止刊登政治廣告。

不滿臉書放任政治謊言橫行的名人，不只有史蒂芬金。英國諧星薩夏拜倫柯恩（Sacha Baron Cohen）、《星際大戰》主角馬克漢米爾（Mark Hamill）等，都為此相繼砲轟臉書及其創辦人祖克伯，還怒刪臉書帳號。

科恩去年11月大嗆祖克伯，痛斥如果臉書早在1930年代出現，會提供希特勒刊登30秒廣告的平台，宣傳他針對「猶太問題」的解決之道。上周他又開砲，指祖克伯在成了摧毀民主的幫凶後，歷史會嚴厲審判他。

馬克漢米爾上月發推文，說明他刪除臉書帳號的理由，因為「對祖克伯重視利益更勝事實感到失望。」

在漢米爾之前停用臉書的名流，還包括好萊塢諧星金凱瑞、特斯拉執行長穆斯克、美國喜劇演員威爾法洛、美國女星雪兒等。