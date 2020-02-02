防跳水！分析師：陸股若跌破4％ 亞股遭殃

武漢肺炎持續延燒，美股四大指數上周五再度重挫600多點，令全球金融市場最繃緊神經的是，疫情最慘重的中國大陸，今為農曆春節後首度開盤，外界預估開盤恐重挫，累計數天的恐慌氣氛一次反映；安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾認為，陸股今開盤即面臨補跌壓力，要嚴防對台股造成的影響。

日盛投顧總經理鍾國忠警示，陸股今首波觀察重點為跌幅是否超過4％，若上證指數一口氣就跌4％、破前波段2857點低點，意味投資人信心崩跌、買盤不利，不只台股遭殃，亞股今也勢必遭受波及。

武漢肺炎疫情持續發展，鍾國忠表示，投資人先面對的是1月、2月營收數字受波及的挑戰，尤其大陸部分公司延長到2月10日才開工，2月工作天數本來就少，又延後開工等於少了至少1周的日數，台灣也無法倖免於難，因為兩岸製造業環環相扣、生產力都受影響，第一季季報恐怕不好看。

鍾安綾表示，自1月底疫情爆發至今，位於中國大陸的零組件、組裝廠多處於低稼動狀態，加上疫情發展難以預測，接下來供應鏈廠商的返工、追料與終端需求強弱等狀況都是短期上需要密切觀察的指標。

在操作建議上，鍾安綾指出，因短期不確定因素增加，建議嚴謹遵守停損停利機制，待2月大陸開工後，進而觀察包括疫情是否因人流出籠而擴大，以及春節復工效率對供應鏈的生產衝擊，風險量化後決定後續操作方向。

在疫情期間，網路遊戲相關類股可望受惠，而製造業者具有海外生產基地者，也可望受惠於潛在轉單效應，可多加留意。

（中時 洪凱音）