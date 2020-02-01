企業瘋AI併購 薪情跟著優

去年人工智慧（AI）領域的企業併購總額再創新高，諸如英特爾、臉書、蘋果等科技大廠不惜重金收購AI新創業者，不只為了掌握最新技術，網羅這些技術背後的工程團隊才是真正目的。

在科技大廠爭相搶人的情況下，AI人才薪資水漲船高。創投業者MMC Ventures估計美國AI工程師平均年薪22.4萬美元，是一般軟體工程師的兩倍以上。

科技公司在發動企業併購之餘，也不忘從學術界網羅人才，例如2015年優步（Uber）刻意在卡內基梅隆大學所在的匹茲堡設立自駕車實驗室，藉機挖角多位專攻機器人的教授加入團隊。

臉書近年也採取相同策略，在華盛頓大學及其他知名大學附近設立AI實驗室吸引學術界人才。華盛頓大學首席電腦科學教授拉佐斯卡（Ed Lazowska）表示：「系上每個能拼出AI字母的人都被臉書找過。」

英特爾近月斥資20億美元收購以色列新創業者Habana Labs，締造去年AI領域最大企業購併案，但早在英特爾宣布計畫之前，去年全球AI領域企業併購總額已達350億美元，高於2018年全年的110億美元。

英特爾投資的另一家AI新創業者Landing.ai創辦人Andrew Ng表示：「AI對許多產業而言都是重大發展策略，而這項策略成敗與否將決定一家公司能否成為產業先驅。」

微軟已故創辦人艾倫（Paul Allen）建立的「艾倫AI學院」院長伊席歐尼（Oren Etzioni）表示，AI領域的企業併購很多時候是為了網羅人才。去年6月蘋果收購自駕車新創業者Drive.ai的消息傳出後，業界也認為蘋果是為了吸收Drive.ai的工程師。

以英特爾收購Habana為例，Habana不久前才剛推出第一款產品且業績表現平平，何以吸引英特爾斥資20億美元收購？RBC資本市場分析師史蒂夫斯（Mitch Steves）表示，英特爾的目的也是為了Habana背後的人才庫。