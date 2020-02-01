油價染時疫 再度遁入熊市

擔憂武漢肺炎疫情持續惡化，將對全球石油需求造成抑制，導致國際油價再遁熊市。為提振一蹶不振油價，俄羅斯透露與石油輸出國家組織（OPEC）的例會可能提前到2月舉行，以商討擴大減產幅度。

受肺炎疫情影響，國際油價已連續第四天收黑。布蘭特油價上周五（31日）收低13美分到每桶58.16美元、一周累計下跌4％。美國西德州油價也滑落58美分到51.56美元，周線跌幅更深達4.8％。

總計西德州油價從1月初創下的65.65美元高點迄今，跌幅累計達到21.4％，這也宣告美國油價再度陷入熊市。

武漢肺炎來勢洶洶，不但對供應鏈造成干擾，加上各國相繼對中國祭出旅遊禁令，也對中國經濟造成重擊。凱投宏觀指出，肺炎病毒預料將損害中國首季經濟成長與商品需求。分析師預期該疫情爆發，將使中國石油需求在本季日減超過25萬桶。

原本OPEC與俄羅斯預定今年3月召開例會，對先前減產協議進行檢討。如今隨著國際油價不斷挫跌，市場預料會議將提早在本月舉行，其中擴大減產規模可能是討論重點。

俄羅斯能源部長諾瓦克（Alexander Novak）上周五曾透露，已與OPEC龍頭國沙烏地阿拉伯商討將會議時間移前。不過他也強調，產油國仍須更多時間來評估近來油價走勢，與決定會議召開的日期。

OANDA資深市場分析師艾蘭（Craig Erlam）認為，如有必要，OPEC已經準備好再度採取減產行動。不過他也不排除這些產油國一旦評估情勢不如預期糟糕，他們可能將此視為短期陣痛而靜觀其變。

根據調查指出，事實上擁有13個會員國的OPEC，今年1月平均每日油產能為2,835萬桶，比去年12月修正後的數據還要減少64萬桶。儘管如此油價仍然不敵肺炎病毒肆虐，而跌破60美元大關。