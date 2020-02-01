渾水狙擊 瑞幸咖啡股價大跌

以狙擊中概股聞名的做空機構渾水公司1月31日在推特（Twitter）發文稱，收到長達89頁的匿名報告指出，大陸知名連鎖咖啡店瑞幸咖啡赴美上市後，自2019年第三季開始捏造財務、營運數據，已演變成一場騙局。受此影響，瑞幸咖啡31日盤中一度暴跌26％。

瑞幸咖啡1月31日收報32.49美元，跌幅收斂為10.74％，盤後下跌1.51％。全天候科技1日報導，瑞幸咖啡自2019年11月第三季財報公布後，股價因門市盈利等因素逐步漲逾50美元，但在2020年1月17日過後，受到新型冠狀病毒（簡稱武漢肺炎）疫情等利空消息影響，股價累計暴跌近40％。

另，受肺炎疫情在全球擴散影響，美股31日收盤重挫逾600點，美股中概股也集體下跌，阿里巴巴收跌0.95％，京東收跌2.10％，百度收跌1.73％，網易、拼多多分別下跌2.21％、2.06％。

渾水表示，報告從數據與商業模式兩方面抨擊瑞幸咖啡，直指該公司的單店銷售量、利潤等數據均存在造假行為。報告認為，瑞幸咖啡的平均每店貨物數據在2019年第三季虛增69％，另於2019年第四季虛增88％。

報告指稱，瑞幸咖啡提高有效價格，同時增加同店銷售額是不可能完成的任務，並指瑞幸咖啡的商業模式「注定要崩潰」。而針對上述指控，瑞幸咖啡僅回應：以2月3日在美國證券交易委員會（SEC）的公告為準。

財聯社報導指出，近年來，渾水做空海外中概股頻頻得手。渾水2017年3月24日狙擊輝山乳業，造成該公司港股股價閃崩，盤中一度暴跌90％，一小時內市值蒸發320億港元，創下當時港股史上最大跌幅。

輝山乳業在股價閃崩後，甚至牽連出該集團背後的債務危機，隨後直接引發該公司的重組、下市。2018年6月13日，渾水做空大陸教育培訓公司好未來，稱其財務造假，造成當日好未來股價重挫9.95％。