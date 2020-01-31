航空業武漢肺炎衝擊 恐更甚SARS

隨著多家航空公司相繼停飛中國航班，航空業預料受到的重創，恐將更甚2003年SARS。回顧當時SARS爆發期間，全球航空業營收蒸發100億美元，而中國在航空市場的重要性自2003年後逐漸變得重要。根據國際航空運輸協會（IATA）估計，目前往返中國的旅遊人數是2003年的10倍，這也意味每年新增4.5億名乘客。

以聯合航空為例，Raymond James分析師預估去年該公司乘客營收總額中、陸客占了7％。

Shore資本公司在報告中指出，基於旅遊限制相繼實施、媒體曝光率不斷增加，與中國和亞洲對全球經濟的重要性日增，武漢肺炎對航空業造成的短期衝擊很可能更大於SARS。

因為武漢肺炎疫情漸趨嚴峻，英國航空、德國漢莎航空與印尼獅航已成為第一批宣布停飛中國航班的航空公司。受需求銳減，包括聯航與國泰航空等業者，也相繼減少飛往中國航班。

另外美國航空也表示，將從2月9日到3月27日期間，暫停往返上海與北京的航班。

根據數據提供商Cirium指出，自1月23日迄今，約有6,632國內與國際航班遭到取消，約占往返中國航班總數的8.8％。其中又以中國南方與東方航空受創最深，各自有逾千航班取消。

航空股也因這波疫情肆虐而慘跌不止，國泰航空股價從年初以來重挫逾14％、聯航與漢莎航空跌幅也約在14％左右。

不過也有分析師提到，以往類似的健康危機對航空業造成的衝擊多屬短期。瑞士信貸分析師凱艾多（Joe Caiado）表示，當前疫情確定在短期將對航空業造成影響，特別是旅遊限制不斷增加之際，「但就過去歷史而言，這類衝擊對航空業為期不久。」

IATA指出，回顧2003年SARS爆發期間，當時亞太航空業者被迫削減逾三分之一運能，並還導致全球航空業營收銳減約3％。不過9個月後，亞太航空業運能已回升到SARS爆發前的水平。