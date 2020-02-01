武漢肺炎越演越烈 各國持續撤僑

印尼專機武漢撤僑 2日載回250人將隔離兩週

在中國武漢爆發的肺炎疫情嚴峻，印尼今天出動專機前往湖北省，將接回250名印尼公民。專機預計明早返抵印尼，返國民眾將在納土納縣的軍方醫院接受14天隔離檢疫。

印尼政府委託印尼巴澤航空（Batik Air）出動A330-300型空中巴士執行撤僑任務。專機在印尼時間下午1時起飛，全機包括醫療團隊、印尼特種部隊司令部（Koopssus）小組、官員以及機組人員等共45人。

印尼外交部長勒特諾（Retno Marsudi）、衛生部長普蘭多（Terawan Agus Putranto）以及印尼國軍總司令哈迪（Hadi Tjahjanto）於專機起飛前，在蘇加諾哈達國際機場貴賓室舉行儀式，為醫療團隊人員別上印尼國旗臂章，並舉行簡單祈禱，盼撤僑任務順利完成。

勒特諾指出，武漢肺炎爆發後，湖北省仍有245名印尼公民滯留，多數是留學生，另有5名日前奉派前往處理撤僑事宜的官員。他們將全數隨專機返國，目前所有人員健康狀況良好。

普蘭多說，滯留湖北省的印尼公民都已做過健康檢查，返國後將送往廖內群島省（Riau Islands Province）的納土納縣（Natuna）軍方醫院，依照世界衛生組織（WHO）的標準，接受14天的隔離檢疫。

哈迪指出，選擇納土納的軍方醫院進行隔離檢疫，主要是因為納土納醫院是軍方最好的醫院，且這個軍事基地距離民宅6公里遠。

印尼的撤僑專機預計今天晚間8時在武漢降落，明早5時自武漢起飛，9時降落廖內群島省的巴淡島（Batam），再轉往納土納軍方醫院。

印尼截至今天尚無2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）確診病例。根據印尼衛生部統計，至1月30日印尼有19例疑似感染病例，其中9例已排除，其餘仍在等待檢驗的結果。

（中央社）

土耳其撤僑包機 接42人武漢起飛

土耳其派出的撤僑包機今天稍早搭載包括喬治亞、亞塞拜然、阿爾巴尼亞僑民在內的42人從中國武漢起飛，包括執行任務的20人在內，機上所有人員將在安卡拉隔離14天。

安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，隸屬於土耳其武裝部隊的這架空中巴士A400M軍用運輸機搭載11名軍事人員、6名衛生專家、兩名記者、一名外交部官員，於昨天中午從安卡拉起飛，當地時間今天上午6時抵達武漢。

6名衛生專家為接受撤離人員進行包括血液檢測在內的篩檢，藉以消除將病毒帶回土耳其的風險。

包括喬治亞、亞塞拜然、阿爾巴尼亞僑民在內，預定接受撤離人員原本共48人。衛生部長克扎（Fahrettin Koca）今天發推文說，其中6人自行決定不隨機返回土耳其。經篩檢後，確認接受撤離的42人都沒有出現武漢肺炎的症狀。

2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，俗稱武漢肺炎）的潛伏期可長達14天，因此機上所有人員返回土耳其後，將被送往位在安卡拉的一家醫院隔離14天。

這架包機也運送生化防護衣、過濾器防護口罩、拋棄式防護衣等醫療設備前往中國協助對抗疫情。

（中央社）

日本明起將武漢肺炎列為指定傳染病 第4班撤僑包機下周出發

日本政府提前1周施行將武漢肺炎列為「指定傳染病」的政令，感染者將被要求強制住院治療。日本已派3班撤僑包機赴湖北省武漢接回565人，第4班包機預定下周出發。

日本政府原本計劃自2月7日起，施行將武漢肺炎列為「指定傳染病」的政令。受到世界衛生組織（WHO）將武漢肺炎列為國際公共衛生緊急事態的影響，決定提前至2月1日起施行。政令施行後，將強制要求感染武漢肺炎者住院治療。

因新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情持續延燒，日本派出的第3班撤僑包機已於31日上午10時20分返抵東京羽田機場，這次共接回149名日僑。

日本第1、2班撤僑包機共有416名日僑返日。厚生勞動省指出，第1班包機的206人當中，有40至50多歲的2名男性和1名女性，共3人感染武漢肺炎病毒，其中2人沒有任何症狀。第2班包機的210人當中，有26人因發燒等症狀住院中，但病毒檢測結果尚未出來。

武漢日僑當中出現沒有症狀的感染者，使日本政府認為有必要更慎重地判斷是否感染，因此要求剛返日的日僑在飯店或政府提供的住宿設施留最長2周的時間，且盡量避免外出。

有關撤僑包機的費用，日本政府原本希望單程的8萬日圓機票費用由日僑自行負擔，但因執政黨內有人要求應該由政府支出，故包機的相關費用可能改由政府負擔。

（黃菁菁）

日本第3架政府包機返日 8人下機直接送醫

中國武漢肺炎疫情延燒，日本第3架前往中國武漢機場接回日本人的政府包機，今天搭載149人返抵東京羽田機場。日媒報導，目前有8名乘客下機後搭乘救護車直接送醫治療。

日本放送協會（NHK）報導，相關單位表示，第3架政府包機有8名乘客因身體不適，下機後已搭上救護車直接從羽田機場前往醫療機構。

日本朝日電視台報導，相關人士指出，機上149人中有8人表示自己有咳嗽及發燒症狀；有症狀的乘客將送醫治療，其餘乘客全數都要接受檢查。

中國武漢發生的2019新型冠狀病毒肺炎（2019-nCoV，武漢肺炎）疫情延燒，日本「讀賣新聞」報導，前往武漢接回日本國民的第3架日本政府包機，今天搭載149人返抵東京羽田機場。加總29日以來的第一架及第2架政府包機，至今已接回565名日本國民。

日本內閣官房長官菅義偉今天說，目前仍有約140名希望返回日本的日本人被留在當地，大部分都住在武漢市外。

至於日本政府會不會派出第4架政府包機前往當地接人，菅義偉說，受到中國當地交通管制等影響，很多人無法前往武漢市內，日本政府會持續關注當地狀況再做決定。

第一架政府包機206人中，包括無明顯症狀2人共有3人確診感染武漢肺炎；第2架包機210人，正在接受檢查確認是否感染。

今天返抵日本的第3架政府包機共有149人，也將接受相關檢查。除去住院者，目前沒有症狀的人都將暫時送往位於埼玉縣和光市的「國立保健醫療科學院」，及「稅務大學校和光校舍」。

第3架政府包機日本時間上午7時45分從中國武漢機場起飛，上午10時20分降落羽田機場。日本外務省官員說，搭機前由中國方面進行檢查，有部分希望返回日本的日本人未被同意登機。

另外，日本「產經新聞」報導，日本政府原本決定向搭乘政府包機的每位乘客收取約8萬日圓（約新台幣2萬2000元）費用，但目前正在研究是否由政府負擔。

（中央社）

南韓自武漢撤僑367人抵首爾 將隔離兩週

韓國外交部今天表示，自新型冠狀病毒（2019-nCoV，俗稱武漢肺炎）發源地武漢及附近地區撤離的367名韓國公民今天上午已返國，無症狀者將隔離兩週。

南韓聯合新聞通訊社報導，首架撤僑包機、大韓航空波音747客機載運武漢韓僑和20多人組成的政府應急處置小組成員，自武漢天河機場起飛，上午8時飛抵首爾金浦機場。

南韓撤僑包機載運的乘客下機後，從專用檢疫通道通關，無症狀者將到忠清北道鎮川郡的國家公務員人才開發院和忠清南道牙山市的警察人才開發院隔離生活兩週，有疑似症狀者立即送往國家定點醫院進行隔離觀察治療。

報導指出，另有350名韓國公民仍在武漢疫區等待第二架撤僑包機，韓方正與中方積極協商第二批撤僑事宜。

（中央社）

韓國專機武漢撤僑 18名疑似病例送醫治療

武漢肺炎肆虐全球，南韓政府派遣專機今天自武漢撤回368名韓僑，其中發現18名疑似病例，目前已送醫觀察治療，其餘人員均安置指定場所進行兩週生活隔離。

南韓聯合新聞通訊社報導，2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）中央事故收拾本部今天表示，撤僑專機有18例疑似病例，其中12人是在中國武漢天河機場登機前檢驗時發現，另外6人則是在抵達首爾金浦機場時進一步驗出。

18名疑似病例中有14人送往國立中央醫療院，4人送往中央大學醫院接受治療。

報導稱，其餘無症狀的350人中，150人送往忠清北道鎮川郡國家公務員人才開發院、200人安置在忠清南道牙山市警察人才開發院，進行為期兩週的一人一室生活隔離。

（中央社）

武漢肺炎疫情持續 法國軍機撤回約200人

根據法新社記者在機上的報導，一架載有約200名法國公民的噴射機，今天飛離爆發2019新型冠狀病毒（2019－nCoV，俗稱武漢肺炎）疫情的中國城市武漢。

那架法國軍機正飛往法國南部，機上乘客將在那裡進行14天隔離檢疫，以免他們帶有2019新型冠狀病毒。

美國和日本已經派機接回在武漢的公民，第2架次美國飛機預計在未來幾天成行。

英國也計劃在今天撤回約200名公民，其他包括澳洲及紐西蘭在內的國家也正計劃類似的行動。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）表示，他們正計劃派出飛機，撤回更多的歐洲民眾。

中國已經採取極端措施要阻止病毒散佈，有效隔離武漢和湖北省周遭超過5000萬人，其中也包括數千名外國人。

世界衛生組織（The World Health Organization，WHO）30日宣布這種病毒構成全球緊急事件，並已散佈到超過15個國家。

受病毒重擊的湖北省，今天回報42件新的死亡案例，中國因此病毒喪生人數增加到212人。

（中央社）

土耳其軍機飛武漢接34公民 助鄰近3國撤僑

土耳其今天將派出一架空中巴士A400M軍用運輸機前往中國武漢，撤離34位滯留當地的土耳其公民，同時也會協助鄰近土耳其的喬治亞、亞塞拜然與阿爾巴尼亞撤僑。

安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）今天報導，這架運輸機將從首都安卡拉的愛提麥斯古特軍用機場（Etimesgut Military Airport）飛往武漢。衛生部規劃的專機上將搭載經驗豐富的感染科背景醫療專業人員。滯留武漢且有意願撤離的相關人員經仔細隔離檢查後，將由這架專機載送回土耳其。

「每日晨報」（Daily Sabah）網站今天報導，土耳其公民之外，這架專機還將搭載7位喬治亞、7位亞塞拜然與1位阿爾巴尼亞僑民抵達土耳其。

土耳其合作與協調署（Turkish Cooperation and Coordination Agency）將1000套生化防護衣、9萬3500個過濾器防護口罩、1000套拋棄式防護衣等醫療設備裝貨上機，將送往中國協助對抗疫情。

被撤離人員須簽署健康聲明，並接受醫生檢查加以確認後，才可登機。

與此同時，國籍航空土耳其航空公司（Turkish Airlines）今天在聲明中宣布，往返土耳其與中國北京、上海、廣州和西安航線「因為需求大幅下滑」，將於2月5至29日間減班。

土耳其衛生部長克扎（Fahrettin Koca）昨天表示：「我們不希望任何旅外公民有感染風險之虞。我們與世界衛生組織（WHO）密切聯繫，並執行審批的所有必要步驟，獲中國當局批准後，希望於24小時內帶回我國公民。」

隨著越來越多國家出現確診案例，克扎表示，土耳其已加強預防措施，除在伊斯坦堡機場加裝紅外線熱影像儀，對從中國抵達的旅客進行檢疫之外，也已成立因應危機特別中心處理可能爆發的疫情。截至目前，機場入境旅客沒有篩檢出感染或疑似案例。

報導並指，由於疫情發燒，部分前往武漢以外其他中國城巿的土耳其民眾紛紛提前返國。

（中央社）

眼看他國包機撤僑 數千外國人仍無助困湖北

現在受困中國武漢肺炎重災區的泰國新婚孕婦阿芬雅，無助看著美國及日本政府把自己的國民接回家，但她跟數以千計渴望逃離湖北的外國人卻只能受困當地。

搭乘政府包機，數百人本週安全飛回東京、新加坡及美國加州，但來自外交影響力較小國家的民眾，卻擔心自己被丟了下來。

32歲的阿芬雅（Aphinya Thasripech）告訴法新社：「他們不在乎我們，這讓我感到受傷。」這個懷有兩個月身孕的工廠員工表示：「我要不是餓死，就是會染病，然後死去。」

為了嫁給在湖北省仙桃市的中國丈夫，阿芬雅兩週前抵達中國。當地距離病毒誕生的武漢雖有200公里，現在幾乎變成鬼城，餐廳跟商家紛紛關閉。

阿芬雅說，她擔心腹中孩子的健康，需要泰國政府救她出去。

然而，曼谷當局數日來表示，他們正在等待中國政府「許可」，才能撤離疫情重災區已知的65位受困公民，但這樣的等待已經造成傷害。

曾聽說有男子在附近餐廳倒下的阿芬雅表示：「遲早，（病毒）會找上我們。」

在糧食及飲水儲備逐漸減少下，泰國醫學生巴迪帕（Badeephak Kaosala）則選擇自囚宿舍房間。他不可置信地看著富裕國家不斷包機撤僑，他的國家卻沒說他何時可以離開，或他究竟能否離開武漢。

這名23歲的學生表示：「中國已經准許許多其他國家（撤僑），所以我們真的感到很失望。」

南韓、法國及英國都宣布準備撤僑，日本則已經帶離兩架飛機數量的民眾。

但封城時正好來拜訪朋友的33歲巴基斯坦人夏克（Ruqia Shaikh）說，「恐懼、沮喪及恐慌」正在受困者中攀升。

（中央社）

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