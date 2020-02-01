武漢肺炎全球擴散 各國疫情最新整理

越南武漢肺炎第6例確診 首起境內人傳人病例

越南衛生部今天表示，境內新增1例武漢肺炎確診個案，患者為越南籍女子，因與2名確診病患接觸而感染新型冠狀病毒。這是越南境內確診的第6例病例，也是首起人傳人的本國籍病例。

越南快訊新聞網站今天報導，這名25歲的女性患者來自中部慶和省（Khanh Hoa）芽莊市（Nha Trang），在當地一家酒店擔任服務員，日前與前來住宿的2名中國籍男子接觸後，出現發燒與咳嗽等症狀，她自行吃退燒藥但病情沒有好轉。

報導說，在上述2名中國籍男子確診感染武漢肺炎新型冠狀病毒後，慶和省醫療機構已對這名女子進行隔離與採樣送檢，結果檢體呈現新型冠狀病毒陽性反應。

截至目前為止，越南境內累計有6起武漢肺炎確診病例，其中包括4起本國籍病例與2起中國籍病例，先後在胡志明市、中部青化省（Thanh Hoa）、河內市與慶和省發現與隔離治療，另有數十起疑似病例在各醫院隔離治療與檢驗中。

（中央社）

武漢肺炎 香港出現第13名確診者

武漢肺炎疫情在港持續，香港衞生防護中心昨晚（1月31日）公布第13名確診者。患者為一名居於黃埔花園十一期1 座的39歲男子，過年前乘搭高鐵到武漢探親，昨日開始發燒，並到伊利沙伯醫院求醫及入院接受隔離治療。

（中時 林勁傑）

南韓武漢肺炎確診病患又增1例 達12人

韓國中央防疫對策本部今天表示，韓國又新增1例2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，俗稱武漢肺炎）確診病例，累計報告確診病例達12例。這名患者為49歲中國籍男性。

南韓聯合新聞通訊社報導，韓國疾病管理本部說，這名中國籍男士在日本擔任導遊，1月19日經由首爾金浦機場入境韓國，目前已被隔離在京畿道盆唐國立首爾大學附屬醫院治療。

這名中國籍男子在日本曾與日本武漢肺炎確診患者有過接觸，經日本患者的勸告去醫院就診，被檢驗出武漢肺炎陽性反應。

對於南韓確診病患的治療現況，韓國中央防疫對策本部指出，前3個武漢肺炎確診病例已開始退燒，第4例仍有肺炎症狀，正在接受氧氣治療，但並非病危狀態。

對於坊間曾傳第4例確診患者已死亡，韓國衛生部門予以否認。

另外，韓國外交部今天指出，第二架赴武漢撤僑的大韓航空客機於韓國時間6時18分從武漢天河機場起飛，於8時13分在首爾金浦機場降落，搭載330餘人，累計自武漢及附近區域撤離的韓國公民約為700人。

第二批人員在抵達首爾金浦機場後，透過另外設置的檢疫管道入境，並在指定場所辦理入境手續和接受檢疫。

（中央社）

武漢肺炎 德國出現人傳人首例

德國31日證實武漢肺炎確診病例已增至六人。新增的患者是一名兒童，是巴伐利亞一家汽車零件公司員工的小孩，也是德國首例人傳人。這家公司已有5名員工檢測結果呈陽性。辦公室已暫時關閉，讓員工在家上班。

醫師表示，這6人的病情都已穩定。一開始是因為中國大陸的同事到公司拜訪，結果感染了其他員工。

德國政府31日表示，德國製藥公司CureVac AG和流行病預防創新聯盟（CEPI）正在研發抗武漢肺炎冠狀病毒的疫苗。

（中時 鍾玉玨）

武漢肺炎全球肆虐 西班牙出現首例確診

西班牙衛生部今天表示，西班牙出現第一起感染2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）確診病例。

路透社報導，西班牙衛生部說，加納利群島（Canary Islands）中偏遠的戈梅拉島（La Gomera）上，一名男性確診感染2019新型冠狀病毒。國家微生物中心（National Centre for Microbiology）證實他是西班牙首起武漢肺炎確診病例。

這名患者與其他4人，因為被發現曾接觸一名確診感染病毒的德國男子，所以被帶到戈梅拉島隔離觀察。

2019新型冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情在全球延燒，已知造成上萬人感染，200多人喪生。

（中央社）

武漢肺炎蔓延 舊金山灣區出現第一例確診病例

美國加州聖克拉拉郡（Santa Clara County）官員今天確認了舊金山灣區第一起武漢肺炎確診病例，患者是一名曾經旅行武漢的成年男性，這讓美國的確診病患增加至7例。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天宣布，一位住在北加州的成年男性檢測呈新型冠狀病毒肺炎陽性反應。

官員表示，這名男子在1月24日自武漢旅行回到舊金山灣區之後施行自我隔離，僅離家去看醫生。

官員表示，這名男子為舊金山灣區的第一例，身體不適後接受門診治療，自他從武漢返回美國之後，接觸的人很少，且與他有過接觸的人都將在家自我隔離14天。

聖克拉拉郡公共衛生局長柯迪（Sara Cody）表示，這名男子曾到中國武漢旅行，期間還去過上海，並於1月24號抵達聖荷西國際機場，回到聖克拉拉家中。

在華裔人口眾多的舊金山灣區，武漢肺炎的疫情受到關注，柯迪在記者會上表示，「舊金山灣區和北加州有很多人因為公務和個人理由旅行，宣佈當地第一起確診案例並不意外，也為了這個可能性準備了數週」。

這名住在北加州聖克拉拉郡的男子成為美國第7個確診的武漢肺炎病例，另外兩個在南加州、一個在亞利桑那州、一個在華盛頓州西雅圖，以及兩個在伊利諾州的芝加哥。

聖克拉拉郡官員表示，雖有一人確診，但武漢肺炎在舊金山灣區不到「擴散」層級。

美國國務院30日晚間發出最高警示，將赴中國旅遊警示提升至最高第4級「請勿前往」。

俗稱為「武漢肺炎」的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）在全球擴散嚴重，自去年12月發生人傳人後，在過去近兩個月期間中國有近一萬人感染，超過200人死亡。

而對於台灣處在武漢肺炎的防疫前線，卻無法加入世界衛生組織（WHO），美籍台裔的政治學者、史丹佛大學胡佛研究所研究員陳仁宜（Lanhee Chen）今天告訴中央社記者，「這是個大問題，對國際的公共衛生也是威脅，但這不是第一次、也不會是最後一次台灣被阻絕於國際組織」。

陳仁宜說，台灣有許多相關的醫療專業人才，協助扭轉病毒的威脅，不應被拒於WHO門外。

（中央社）

武漢肺炎 日本確診病例增至14起

中國武漢爆發的2019新型冠狀病毒肺炎疫情延燒，日本厚生勞動省昨晚宣布，新增3個確診病例，其中包括曾滯留武漢，目前在京都的中國留學生。至今日本一共有14個確診病例。

日本厚生勞動省30日晚間公布的3個新增確診病例包括住在京都府的20多歲中國女留學生、住在三重縣的50多歲外國籍男性、住中國湖南省來到日本的30多歲女領隊。

其中，住京都府的中國女留學生是本月22日從武漢來到日本，28日發燒到38度多，被送醫急救。住三重縣的外國籍男性上個月24日起待在武漢，本月13日返回日本後，28日發燒到39度，29日出現肺炎的症狀後住院。

湖南省的30多歲女領隊本月19日到武漢，隔日來到日本，24日出現發燒、咳嗽的症狀，因病情惡化，30日住院。

上述3人都是在30日被確認感染新型冠狀病毒。到目前為止，日本境內已有14個新型冠狀病毒確診病例。

武漢新型冠狀病毒感染肺炎的疫情擴大，對於想從武漢返國的日僑，日本政府30日晚上10時45分（台灣時間9時45分）派出第3架撤僑專機，飛機從東京羽田機場起飛。飛機上除了有醫療小組等政府相關人士之外，也載有口罩、消毒液等救援物資。

先前派出的兩梯次共兩架專機載回的日僑總計400人以上。昨晚出發的第3架專機預定今天清晨載著約200人從武漢出發，上午將返抵東京羽田機場。

（中央社）

武漢肺炎 南韓確診患者增至7例

韓國中央防疫對策本部今天表示，在韓國出現了第7例感染新型冠狀病毒（2019-nCoV，俗稱武漢肺炎）的確診患者。

南韓聯合新聞通訊社報導，第7例武漢肺炎確診患者為28歲韓國籍男性，他是自武漢經由青島於23日晚間10時20分，搭乘青島航空QW9901班機抵達仁川國際機場。

報導指出，這名男子26日咳嗽，28日呈現出感冒症狀，從29日開始發燒達攝氏37.7度，且有發燒、咳嗽、濃痰等症狀而向保健所（衛生站）申報。

保健所檢驗結果，將這名男子列為有武漢肺炎症狀者，檢測結果於30日晚間判定為武漢肺炎確診患者，已隔離至政府指定醫療機構「首爾醫療院」治療。

韓國於1月20日首次確診新冠病毒感染病例，迄今確診7例，首例為中國籍女性，其餘均為韓國籍，病患正隔離治療中。

（中央社）

武漢肺炎 法國確診第6例

路透社報導，法國衛生官員今天表示，法國已證實第6起2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，俗稱武漢肺炎）確診病例。

法國衛生部24日確診前3起武漢肺炎病例，28日確診第4例，29日確診第5例。

（中央社）

武漢肺炎義大利現蹤 2確診病例來自中國

義大利總理孔蒂30日表示，義大利確認兩名中國遊客武漢肺炎篩檢呈陽性。這是義國的前兩起確診病例。

孔蒂（Giuseppe Conte）說，將暫停所有往來中國與義大利的航班。

孔蒂在記者會上指出：「我們認為我們是第一個採取這項預防措施的歐洲聯盟國家。」

據信這兩名遊客是夫妻關係，目前正在傳染病醫院隔離治療。

（中央社）

都是同事！ 德5人確診

武漢肺炎疫情迅速蔓延，除了大陸有近萬人確診，超過200人死亡外，全球也有超過20個國家發現確診病例，甚至有國家已出現人傳人的本土病例。

德國衛生部門官員指出，已發現第5宗武漢肺炎確診病例，這名員工及其他4名患者都服務於巴伐利亞（Bavaria）一間公司。巴伐利亞衛生部門聲明說，新病例和斯坦柏格（Starnberg）一家公司的員工有關，而同家公司還有4宗已確診病例。

巴伐利亞衛生部門指出，明天將公布進一步細節。

（中時電子報 楊幼蘭）

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