Switch熱賣 任天堂上修年銷量

任天堂Switch遊戲機熱銷不斷，促使上季（去年12月底止）營業獲利創下10年新高。任天堂稍早將本會計年度（今年3月底止）Switch銷售量上修至1,950萬台，高於先前預估的1,800萬台。

任天堂社長古川俊太郎表示，由於公司去年底才和騰訊合作在中國銷售Switch，因此最新銷售量預期未將中國計算在內。他也表示武漢肺炎疫情擴散已影響中國部分生產進度。

任天堂上季遊戲機銷售量1,080萬台，包括760萬台Switch及320萬台Switch Lite。分析師原先預期上季遊戲機銷售量在950萬至1千萬台之間，但實際結果優於預期。

任天堂上季雖然營收年減5％至5,787億日圓，但營業獲利年增6％至1,687億日圓，是2008年度同季以來最高紀錄，幕後最大功臣就是Switch遊戲機。

Switch自2017年3月上市以來，便以輕鬆入門的簡易遊戲席捲全球，為任天堂吸引到許多過去不曾著迷電玩的新用戶。任天堂在去年9月趁勝追擊推出200美元的平價款Switch Lite，並在11月推出兩款寶可夢系列Switch遊戲軟體，再度創造新一波購機需求。

本年度前三季任天堂一共在全球賣出1,260萬台Switch，以及520萬台Switch Lite，使營業獲利年增20％至2,629億日圓，淨利也年增16％至1,964億日圓。

眼看對手微軟及索尼的遊戲機皆步入產品周期尾聲，任天堂看好Swtich在今年初繼續熱賣，因此樂觀上修年度銷售量，連帶將本年度營業獲利上修15％至3千億日圓。